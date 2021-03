Cari amici nati sotto il segno della Vergine, le previsioni per l’oroscopo del 1° aprile non sembrano essere tra le migliori per voi.

Vi trovate a dover fronteggiare l’opposizione di tre pianeti e il periodo iniziale di aprile potrebbe rivelarsi veramente faticoso. Mercurio, Venere e Nettuno non vi permettono di stare tranquilli come vorreste, è il caso di stringere i denti e mandare giù le delusioni che potrebbero presentarvisi di fronte.

Ma ricordatevi sempre che siete voi stessi la vostra forza e se vi faceste abbattere, il supporto degli altri potrebbe non bastare per tirarvi su. Grazie al vostro spiccato intuito, unito alla razionalità e al pensiero analitico che vi contraddistinguono, riuscirete a superare ogni cosa!

Plutone però è dalla vostra parte e sembra potervi garantire la tranquillità con i vostri cari più stretti.

Oroscopo Vergine di domani 1 aprile: Amore parlare e risolvere

Se poco tempo fa vi foste trovati a dover affrontare una brutta discussione con il vostro partner che non siete ancora riusciti a superare completamente, cercate di parlarne. Litigare, d’altronde, non serve quasi mai a nulla e la soluzione dei problemi può essere trovata solo dal confronto costruttivo.

Per i single della Vergine non sembrano esserci grosse novità all’orizzonte. La cosa migliore in questo momento poco limpido potrebbe essere lasciare perdere e non insistere, se le cose non si smuovono è meglio non forzarle.

Oroscopo Vergine di domani 1 aprile: Lavoro

Per voi il lavoro è un aspetto della vita fondamentale per riuscire ad andare avanti serenamente. Non sembra che qualcosa possa sconvolgervi in negativo in questo momento, ma la calma non è mai negativa. Continuate a lavorare come sempre, approfittando di momenti più tranquilli per cercare di fare il tanto atteso salto di qualità.

I disoccupati, però, potrebbero trovarsi a brevissimo di fronte ad un’offerta nuova. Anche se non dovesse sembrare il lavoro dei vostri sogni, accettare potrebbe essere una buona idea per smuovere un po’ le acque dandovi quella tranquillità che vi sembra persa.