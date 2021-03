Ieri, I fan di Uomini e Donne hanno assistito a una puntata ricca di momenti di tensione e con una lite tra Tina Cipollari e Gemma Galgani degna di nota.

Le due si sono infatti scontrate su un argomento delicatissimo: il rapporto tra la Galgani e Walter Chiari. Ad appiccare il fuoco è stata Tina, che ha ricordato il rapporto di conoscenza tra la leggenda del teatro italiano e la Dama Torinese, definendo i due “amanti” e spingendosi a pronunciare affermazioni che hanno fatto imbestialire la Galgani.

Uomini e Donne, Tina inarrestabile: “So che sei stata l’amante”

Gemma Galgani e Walter Chiari amanti?

È la versione di Tina, che in trasmissione dichiara di riportare solo le parole della Dama, menzionando un’intervista pubblicata su DiPiù anni fa: “Basta con queste scene. Nella tua vita hai fatto tanto. So che sei stata l’amante di Walter Chiari”. Conscia di aver fatto un’affermazione forte e spinosa, l’opinionista subito si giustifica: “Non dico niente che non sia pubblico. Tu lo hai dichiarato! Ha detto ‘Ho avuto una vita piena di amanti… Ho preferito fare l’amante che la moglie. Ho avuto diversi amanti, tra cui Walter Chiari”.

Gemma Galgani, la reazione della Dama Torinese

Gemma Galgani non si lamenta, questa volta, ma reagisce con grande forza, rimandando le accuse al mittente: “Era noto a tutti gli addetti ai lavori che Walter Chiari saltasse gli spettacoli.

Ho detto che è stata una grande intesa professionale perché gli ho fatto da balia quando è venuto a fare uno spettacolo nel teatro dove lavoro. Era capace di non presentarsi alle nove di sera, io ho fatto sì che rispettasse gli impegni”.

Gemma ha poi sottolineato più volte come nell’intervista fosse passato il messaggio sbagliato:” Con me DiPiú non è stato serio e corretto, ha scritto cose mai dichiarate. Se poi prendi in considerazione le cose che scrive un tuo amico giornalista, dico che fa fede solo quello che scrivo io.

E non deve passare il messaggio che ho avuto tanti amanti e li voglio ricchi. Io mi sono separata per essere indipendente e non fare la ‘moglie di’ “.

Gemma Galgani e l’ex marito Francesco D’Acqui

Gemma, a questo punto, ricorda la relazione con il suo ex marito, l’armatore Francesco D’Acqui, da cui dichiara di essersi separata perché la famiglia di lui le impediva di lavorare: “Se io avessi voluto avere una vita ricca, sarei rimasta con mio marito armatore. Invece volevo la mia indipendenza.

Sono io che sono tornata a casa perché mia suocera non mi consentiva di lavorare. Io volevo una vita con mio marito, non con la suocera”.