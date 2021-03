Demo Morselli è sicuramente una delle personalità legate al mondo della musica in televisione più amate dal pubblico italiano. La sua carriera è costellata da collaborazioni con importanti artisti di fama nazionale ed internazionale. Scopriamo quindi il percorso di vita di un uomo che ha dedicato la propria vita all’arte.

Demo Morselli: la formazione

Nato a Reggio Emilia il 12 novembre 1961 e cresciuto a Rolo, Demo Morselli è figlio di una famiglia di musicisti, tutti specializzati nell’utilizzo della tromba. Sin da piccolo si appassiona alla musica ed allo strumento, tanto da farne la sua vita.

Si diploma, infatti, al Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara. Si dedica soprattutto alla musica classica e lavora per 15 anni nei più importanti teatri d’Italia, come La Scala di Milano. Successivamente si allontana da questo mondo, concentrandosi su generi come il pop ed il jazz.

Grandi collaborazioni e l’esperienza televisiva

Demo Morselli tra il 1985 ed il 1986 suona nell’orchestra di Ray Charles e nello stesso periodo partecipa al tour dei Pooh Giorni infiniti live tour. Prende parte anche ad un altro tour con Eugenio Finardi, esperienza che gli permette di conoscere musicisti come Faso, Christian Mayer, Vittorio Cosma, Amedeo Bianchi, Fabrizio Consoli e Francesco Saverio Porciello.

Con alcuni di loro fonda la Biba Band. Collabora anche con artisti del calibro di Mina, Fabrizio De André, Loredana Bertè, Roberto Vecchioni e Jovanotti.

Dal 1996 al 2002 fa parte del cast di Buona Domenica (con la Demo Big Band Orchestra) su Canale 5 e dal 2004 al 2006 partecipa a Tutte le mattine, entrambi condotti da Maurizio Costanzo.



Nel 2008 passa da Mediaset a Rai, lavorando presso programmi come Quelli che il calcio, Dimmi la verità e Chi fermerà la musica (condotto da Pupo).

Nel 2001 dirige l’orchestra in I love Italy su Rai 2.

L’anno successivo partecipa a I fatti vostri, conducendo l’apparato musicale per 7 edizioni di fila. A causa del coronavirus lui e la band non sono più presenti nel programma.

Demo Morselli, moglie e figlia

Essendo una persona molto riservata, non si sa molto sulla vita privata di Demo. Ha sposato Lucia Montella, sua manager. Insieme hanno una figlia di nome Alisia.