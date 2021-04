Beatrice Marchetti è una delle naufraghe della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, che viene condotta da Ilary Blasi. Non si sa molto sulla sua vita, ma la partecipazione al programma le farà guadagnare sicuramente molta visibilità, anche se la sua carriera sembra già ben avviata, soprattutto nell’ambito della moda. Cerchiamo quindi di capire meglio chi sia la nuova concorrente del reality.

Beatrice Marchetti, l’inizio della carriera

Beatrice Marchetti viene da Zone, un piccolo paese in provincia di Brescia. Ora ha 25 anni, ma la sua carriera inizia quando è ancora giovanissima. Nel 2013, infatti, lascia la sua città natale per trasferirsi a Milano.

Lì intraprende la strada della modella.

All’età di 16 anni, dopo aver posato per il suo primo book fotografico, viene contattata per una collaborazione con Enrico Coveri. Questa opportunità le fa guadagnare molta visibilità e le permette di partecipare come testimonial a svariate campagne pubblicitarie di marchi nazionali ed internazionali.

Dalle passerelle al cinema

La naufraga sfila per Giambattista Valli e compare spesso sul magazine di moda parigino L’Officiel. Ha collaborato anche con Kiko, nota marchio di prodotti di make-up e con Roberto Cavalli per una linea di gioielli.

Beatrice è già una modella affermata ed ha iniziato a muovere i primi passi anche nel mondo del cinema. Ad oggi ha partecipato alle riprese di un solo film: Loro di Paolo Sorrentino, al fianco di Riccardo Scamarcio.

Nel 2021 approda sul piccolo schermo nel reality show L’Isola dei Famosi.

La vita sentimentale di Beatrice Marchetti

Non si sa nulla della vita sentimentale di Beatrice. Sul suo profilo Instagram (che conta circa 20mila followers) risulta essere molto riservata e si limita a postare foto delle sue campagne pubblicitarie e dei suoi viaggi.

Tra i suoi interessi ci sono sicuramente l’attività fisica, il nuoto e lo sport in generale (ha anche un piccolo canale su YouTube dove posta dei video sul fitness).

Ama molto viaggiare e scoprire nuove culture.