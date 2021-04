L’Isola dei Famosi dice definitivamente addio a Parasite Island, l’isola parallela a Cayo Cochinos ed ignota ai concorrenti. Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani salutano così la loro isola per raggiungere il resto del gruppo e diventare concorrenti ufficiali. Stessa sorte per uno tra Brando Giorgi e Vera Gemma: uno di loro rientra ufficialmente in gioco, l’altro è eliminato.

Addio a Parasite Island

Chiude Parasite Island, la misteriosa isola ignota ai concorrenti de L’Isola dei Famosi ma ben nota ai telespettatori del reality. Su quella spiaggia, dall’inizio del programma, hanno infatti soggiornato Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani al fine di diventare naufraghi provetto e rientrare così nel cast ufficiale.

Missione compiuta, anche se a gran fatica e con non poche difficoltà per i due ‘maldestri’ concorrenti: Parasite Island chiude definitivamente e i due si uniscono al gruppo di naufraghi a Cayo Cochinos.

Stessa sorte anche per uno dei due naufraghi, eliminati dal gioco tramite al televoto ma che hanno voluto concedersi una seconda possibilità: Brando Giorgi e Vera Gemma. A decidere il loro destino è un televoto flash, al termine del quale uno dei due rientra ufficialmente in gioco, mentre l’altro naufrago è eliminato.

La spunta Brando Giorgi, nuova possibilità per Vera

Se Ubaldo e Fariba sono certi di approdare a Cayo Cochinos ed aggregarsi così al gruppo di concorrenti ufficiali, il destino di Brando Giorgi e Vera Gemma è ancora appeso ad un filo.

Al termine del televoto flash viene fatta recapitare ad Ilary Blasi la busta contenente il nome che il pubblico ha deciso di salvare: “Il pubblico ha deciso che il naufrago che può rientrare in gioco e riprendere la corsa per la vittoria sull’Isola dei Famosi è Brando“.

Brando Giorgi rientra così in gioco e rivedere così i suoi ex compagni.

Per Vera Gemma, invece, l’eliminazione dal reality sembra definitiva. Sembra, perché dopo aver chiuso il collegamento la conduttrice rivela che per la figlia del celebre attore Giuliano Gemma c’è una nuova possibilità di rimanere in gioco: Playa Esperanza. La condizione di questa seconda possibilità offertale è quella di rimanere su quell’isola da sola, in attesa che nuovi naufraghi eliminati possano raggiungerla. Una sorta di rivisitazione della vecchia Parasite Island, e Vera Gemma accetta questa nuova opportunità.

