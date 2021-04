Carlo Conti ha da poco raggiunto l’importante traguardo dei 60 anni, un compleanno che è arrivato a suggellare un curriculum invidiabile che conta oltre un centinaio di programmi televisivi alle spalle, nei suoi meravigliosi 40 anni di carriera sul piccolo schermo. Tante le tappe fondamentali che riguardano il suo percorso lavorativo da vero showman agli eventi che hanno segnato la sua vita privata.

Carlo Conti: età, origini e la morte del padre

Carlo Conti è nato a Firenze il 13 marzo 1961 e ha da poco compiuto i 60 anni. Ha avuto un’infanzia difficile, segnata dalla prematura morte del papà Giuseppe colpito da un tumore ai polmoni quando il conduttore aveva solo 18 mesi.

Ad occuparsi con tanto amore di lui sono stati la mamma Lolette e i nonni, appoggiandolo in ogni sua scelta di vita. Diplomatosi in ragioneria, Carlo Conti ha iniziato a lavorare in un primo momento della sua vita in banca ma dopo un po’ ha deciso di lasciare quel posto fisso che gli stava stretto per potersi dedicare alla sua grande passione: la radio.

L’esordio in radio e l’amicizia con Panariello e Pieraccioni

Alla fine degli anni ’70 inizia a lavorare come conduttore radiofonico nelle radio private fiorentine. Da giovane collabora con altri due pilastri del mondo dello spettacolo: Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni con cui coltiva un bel rapporto di stima e affetto reciproco.

Carlo Conti inizialmente si divide tra mondo comico e musicale, acquistando sempre più notorietà nel capoluogo toscano ma sarà la Rai a fargli da trampolino di lancio per il grande schermo. Dapprima conduce nel 1985 il programma musicale Discoring tenendolo per 4 anni, poi prende le redini della trasmissione per ragazzi Big!

La carriera in televisione e l’approdo in Rai e al Festival di Sanremo

Come già anticipato, Carlo Conti vanta un curriculum ricco di programmi televisivi, raggiungendo il centinaio.

Sempre fedele alla Rai, a cavallo tra anni ’90 e 2000 prende la direzione di diversi show televisivi, come In bocca al lupo!, i Raccomandati e L’anno che verrà. Collabora inoltre nella seguitissima trasmissione Domenica in, al fianco di Mara Venier e Antonella Clerici.

Tra i grandi successi del conduttore televisivo spiccano soprattutto i talent show e i game show. Ma non possono mancare nella lista l’amato Festival di Sanremo e lo Zecchino d’Oro. Si contende per anni il posto dell’Eredità con Amadeus e Fabrizio Frizzi.

Tra le ultime novità del 2020 invece troviamo Top Dieci e l’edizione speciale Affari tuoi – Viva gli sposi!

La vita privata: l’ex Roberta Morise, la moglie Francesca Vaccaro e il figlio Matteo

Il conduttore aveva una relazione con la valletta dell’Eredità Roberta Morise ma si sono lasciati poco dopo aver organizzato il matrimonio. Negli anni è stato più volte etichettato come un “Don Giovanni”, finché non si è imbattuto anche lui nel cosiddetto colpo di fulmine.

Infatti, si innamora della costumista e fashion designer Francesca Vaccaro, nata il 27 luglio 1972. Con 11 anni di differenza, i due si dichiarano amore eterno, sposandosi nel 2012.

Nel 2014 nasce il loro primo figlio Matteo, completando il bellissimo quadro di una famiglia unita e affettuosa