La sesta puntata de L’Isola dei Famosi inizia con una bellissima notizia: il rientro in gioco di Paul Gascoigne, infortunatosi durante una prova e costretto a un momentaneo ritiro. L’inviato Massimiliano Rosolino, assieme ai naufraghi in Palapa, accoglie l’ex calciatore pronto a rimettersi in gioco. Per lui sono in vigore regole speciali.

L’atteso rientro di Paul Gascoigne

Lo sfortunato infortunio di Paul Gascoigne durante una prova aveva fatto temere il peggio a L’Isola dei Famosi. L’ex calciatore ha infatti subito una lussazione alla spalla che l’ha portato a ritirarsi momentaneamente dal gioco per sottoporsi agli opportuni accertamenti medici.

Negli scorsi giorni erano trapelate notizie positive, piccoli segnali di miglioramento fisico per l’ex calciatore della Lazio. Tant’è che si parlava già di un suo probabile ritorno in gioco con regole speciali e differenti da quelle cui sono sottoposti gli altri naufraghi.

E le speranze di riaverlo in gioco si sono avverate proprio nella puntata di questa sera. Ilary Blasi, collegatasi con la Palapa, ha ricevuto la bella notizia dall’inviato Massimiliano Rosolino: “Per Paul sono stati giorni molto intensi, ha preso una botta più forte di quanto tutti noi immaginassimo.

Però sappiamo benissimo che nessuno può mettere in panchina Paul Gascoigne“.

Regole speciali per il suo rientro in gioco

Paul fa così il suo ingresso in Palapa con grande stupore dei naufraghi e di tutti coloro presenti in studio, da Ilary Blasi agli opinionisti. L’ex calciatore, con il tutore al braccio, si avvicina ai suoi compagni di viaggio salutandoli ad uno ad uno tra grandi sorrisi. Nel mentre Rosolino ha spiegato a quali speciali regole l’infortunato Gascoigne sarà sottoposto: “Paul riprenderà questo gioco con due regole principali. Il primo è che non potrà partecipare ai giochi per ovvi motivi.

Il secondo è che dovrà dormire su una brandina, secondo prescrizione medica”

La felicità è palese sul volto di Paul, che ammette di aver sentito la mancanza degli altri naufraghi: “Mi sono mancati tutti i ragazzi“.

