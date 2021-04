Tra le coppie nate nell’ultima edizione del GF Vip – poche, se si considera la durata complessiva dell’edizione, o se paragonate all’edizione 2017, che ha visto nascere molte coppie longeve- la più discussa è sicuramente quella tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due hanno cominciato a frequentarsi nelle ultime settimane di reality: lui era entrata single, lui aveva intrattenuto un flirt con molti alti e molti bassissimi con Elisabetta Gregoraci, che però non era mai stata particolarmente espansiva con il gieffino.

Ad ogni modo Giulia e Pierpaolo sembrano essere molto coinvolti nel loro rapporto e un’ulteriore dimostrazione di ciò sarebbe il lungo e commovente messaggio che lui avrebbe pubblicato sui social, dedicato a lei, in occasione del suo compleanno.

Pierpaolo Pretelli: l’amore con Giulia dopo Elisabetta Gregoraci

Per stare con Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli avrebbe sfidato il parere scettico di molte persone: dell’ex “flirt” Elisabetta Gregoraci e, soprattutto, della sua famiglia, che avrebbe manifestato una netta e palese preferenza per l’ex di Flavio Briatore.

Oggi, nel giorno del compleanno della sua fidanzata, Pierpaolo Pretelli ha voluto dedicare a Giulia un video in cui raccoglie molti dei loro momenti insieme dentro e fuori dalla casa del Gf, mentre la sua voce commenta il video: “La nostra complicità è nata da un’amicizia, basata fin da subito da grande rispetto e stima..

ma i nostri sguardi erano molto più di una semplice amicizia, il nostro amore parte da dentro l’anima , anime pure,belle, che si incrociano ed è questo il segreto della nostra felicità”.

Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: “Sono il tuo primo Fan”

Le sue parole per la fidanzata sono di ammirazione e orgoglio: “Credo in te, in ogni cosa che fai, grazie alla tua determinazione raggiungerai grandi traguardi , ne sono convinto…e come ben sai ti supporterò in tutto, perché ricordati…Io sono il tuo Primo Fan”.

Sono sentimenti che Pretelli in primis descrive come reciproci: “Credi in me come uomo, come lavoratore , come Padre, grazie per rispettarmi ,grazie per regalarmi e rendere ogni giorno degno di essere vissuto! Infine ti dico grazie per avermi fatto innamorare e avermi fatto ricredere nell’amore e nell’anima gemella, perché io penso che tu sia la mia anima gemella”.

