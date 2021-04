Il popolare chef Simone Rugiati in lutto per la scomparsa del padre, Curzio Rugiati. La notizia si sta diffondendo in queste ore, con numerosi messaggi di solidarietà e condoglianze da parte delle istituzioni del paese in cui viveva e dove, pare, fosse una vera colonna. Anche lo chef Simone Rugiati ha pubblicato qualcosa sui suoi profili social, in occasione della morte del padre.

Simone Rugiati in lutto: morto papà Curzio

Il mondo della televisione italiana e in particolare quella dedicata al cibo si sta stringendo attorno a Simone Rugiati, personaggio televisivo che da vent’anni popola le cucine degli studi televisivi.

Lo chef Rugiati ha dovuto dire addio al padre, Curzio Rugiati, che aveva da poco compiuto 70 anni. Secondo le notizie riportate da fonti locali, il padre di Simone era un docente di educazione fisica, oltre che titolare di una palestra a Santa Croce sull’Arno, provincia di Pisa.

La sua morte, si apprende, sarebbe dovuta ad una lunga malattia: il padre di Simone Rugiati era ricoverato da qualche tempo in un ospedale di Empoli, dove è spirato. Nella cittadina toscana, pare che Curzio Rugiati fosse una vera e propria istituzione: recentemente protagonista del Carnevale Santacrocese, la sua morte è stata salutata anche dal sindaco Giulia Deidda.

Definito come il “leggendario prof di ginnastica che ha insegnato a tanti di noi e che lascia un ricordo vivissimo nella nostra comunità”, Curzio è stato ricordato con dolore dalla sua comunità“.

Simone Rugiati, morto il padre: il post dello chef

L’affetto di Simone Rugiati, chef de La Prova del Cuoco nei primi anni di carriera televisiva nonché concorrente di reality come L’Isola dei Famosi e Pechino Express, è stata ribadita di recente in alcuni post sui social. Per la festa del papà, Simone aveva condiviso una foto da bambino: “Auguri a tutti i papà.

Ma soprattutto al mio“.

Simone Rugiati col padre Curzio

Poche ore fa, invece, è comparso sui suoi profili ufficiali una semplice foto nera, senza alcuna didascalia. Chiaro il messaggio e la dedica al padre scomparso, per quello che il sindaco che definito come “Un burbero dal cuore d’oro, dotato di una simpatia spontanea e di grande disponibilità verso i giovani, doti con cui ha saputo motivare e coinvolgere intere generazioni di studenti e atleti“.