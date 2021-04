Cristiano Malgioglio, lutto per il paroliere. Il messaggio di dolore di Malgioglio su Twitter per l'amico scomparso

È un grande dolore quello che il noto paroliere nonché amatissimo personaggio televisivo Cristiano Malgioglio ha voluto condividere in queste ore sui social con il suo seguito: una sofferenza scaturita dal lutto per la morte di un amico ma anche un grande musicista dal respiro europeo, Patrick Juvet.

Patrick Juvet, scomparso il cantante svizzero simbolo degli anni ’70

È stata data notizia ieri dell’improvvisa scomparsa del cantante svizzero Patrick Juvet: secondo quanto confermato dal suo agente nella giornata di ieri alle agenzia stampa, il cantante sarebbe deceduto improvvisamente all’età di 70 anni, trovato morto all’interno di un appartamento di Barcellona.

Pochissime le informazioni al momento sulle cause che hanno comportato la morte del cantante, nome noto a livello internazionale che aveva trovato la grande fama intorno gli anni ’70 specie nel mondo della discomusic. Tra i suoi più grandi successi si ricordano i brani Où sont les femmes? e Lady Night ma anche Got a Feeling e I love America. Accordi che ritorneranno nella mente e nei ricordi di tantissimi che in quegli anni hanno fatto di Patrick Juvet la colonna sonora della loro vita.

Il dolore di Cristiano Malgioglio: il messaggio su Twitter

Il cordoglio per la morte di Juvet arriva da tutto il mondo e anche dall’Italia con Cristiano Malgiolgio che, appresa la notizia, non ha mancato di rendere omaggio al musicista e amico scomparso attraverso il suo canale Twitter.

“Con dolore apprendo la scomparsa di un amico, il cantante Patrick Juvet – scrive il paroliere su Twitter – Mi ricordo quando mi aveva scelto per scrivere alcuni testi in italiano di alcuni suoi brani di successo. Una perdita per la musica“, ha così poi concluso Malgioglio.

Le parole di Cristiano Malgioglio dopo aver appreso della scomparsa di Patrick Juvet.