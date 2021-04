Il 2 aprile 2021 si terrà la nuova estrazione della combinazione vincente del Million Day dove i giocatori riprenderanno la loro corsa verso le tante ambite vincite.

Million Day: le statistiche

Anche oggi venerdì 2 aprile 2021 i giocatori tentano nuovamente la fortuna verso il milione di euro messo in palio dal concorso. La cinquina vincente sarà estratta come di consueto alle 19 di oggi, ora scopriamo insieme le statistiche legate al gioco che appassiona milioni di italiani.

Million Day: i numeri ritardatari e quelli frequenti

Come in ogni lotteria che si rispetti anche il Million Day presenta dei numeri che riescono a comparire, o no, nei suoi concorsi.

Questi numeri sono comunemente detti frequenti o ritardatari, a secondo della loro frequenza di uscita durante le estrazioni di qualsiasi tipo di lotteria. Solitamente i numeri ritardatari, quanto quelli frequenti, rappresentano una statistica interessante per i giocatori in generale ed in particolare per quelli italiani, conosciuti per la loro scaramanzia. Nella tabella sotto scopriamo quali sono, precisando da quanto tempo sono o meno frequenti nella composizione della cinquina vincente:

NUMERI RITARDATARI NUMERI FREQUENTI 26 DA 50 ESTRAZIONI 46 PER 44 ESTRAZIONI 32 DA 32 ESTRAZIONI 29 PER 43 ESTRAZIONI 5 DA 31 ESTRAZIONI 27 PER 43 ESTRAZIONI 39 DA 29 ESTRAZIONI 51 PER 42 ESTRAZIONI 40 DA 27 ESTRAZIONI 17 PER 42 ESTRAZIONI 6 DA 25 ESTRAZIONI 2 PER 41 ESTRAZIONI 7 DA 23 ESTRAZIONI 40 PER 40 ESTRAZIONI 53 DA 22 ESTRAZIONI 37 PER 40 ESTRAZIONI 8 DA 21 ESTRAZIONI 20 PER 40 ESTRAZIONI 14 DA 18 ESTRAZIONI 16 PER 38 ESTRAZIONI A sinistra i numeri ritardatari, a destra quelli più frequenti.

Million Day: le ultime estrazioni e vincite

Negli ultimi giorni non si registrano vincite milionarie al Million Day, nonostante il gioco stia continuando a regalare cospicue vincite ai giocatori di tutta Italia.

L’ultima vincita milionaria, come detto qualche giorno fa, si è registrata il 19 marzo 2021 a Catania.

Giocare al Million Day è semplice e lo si può fare ogni giorno fino alle 18:45 recandosi presso una ricevitoria abilitata, andando sul sito www.lottomatica.it o dall’apposita App ufficiale My Lotteries, partendo da puntate minime di 1 euro. A partire dalle ore 19:00 puoi trovare sul nostro giornale la combinazione vincente che è stata estratta. Nella tabella sotto sono riportate le ultime estrazioni utili del concorso:

MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021 16 25 28 33 38 MARTEDÌ 30 MARZO 2021 21 30 43 49 51 LUNEDÌ 29 MARZO 2021 9 18 23 33 51 DOMENICA 28 MARZO 2021 12 17 24 35 51 SABATO 27 MARZO 2021 13 16 27 30 48 VENERDÌ 26 MARZO 2021 2 11 15 23 30 GIOVEDÌ 25 MARZO 2021 9 12 28 34 52

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.