Amici nati sotto il segno della Bilancia, l’oroscopo del 3 aprile vi regala la buona influenza di Urano, che non si trova nella vostra orbita ma vi controlla da lontano.

Leggi l’oroscopo di domani 3 aprile per tutti i segni

Oroscopo Bilancia, domani 3 aprile: fortuna in famiglia

La saggezza e l’ottimismo non dovrebbero mancarvi durante questo fine settimana, e a beneficiarne saranno principalmente i rapporti familiari e affettivi. Siete sempre attenti e vigili, vi rendete disponibili ad essere di sostegno per gli altri e in questi giorni sembra proprio che qualcuno avrà bisogno di un vostro prezioso consiglio!

Specialmente i vostri familiari o il vostro partner potrebbero vedere in voi l’unica possibilità per risolvere un loro problema.

Oroscopo Bilancia di domani 3 aprile: amore

Se siete impegnati in una relazione stabile, cari amici della Bilancia, durante questo primo sabato di aprile la vostra dolce metà potrebbe avere bisogno di voi. Magari un problema tiene occupata completamente la sua mente e non se la sente di ammorbarvi con le sue preoccupazioni. Dal conto vostro potreste aver interpretato questa situazione come una sorta di allontanamento o raffreddamento dei rapporti, escludete questo pensiero e rendetevi disponibili!

Plutone e Venere remano contro i nuovi sentimenti, quindi non è momento migliore per i single per cercare la propria anima gemella. Dedicatevi ai vostri cari, per le relazioni amorose ci sarà sempre tempo in futuro.

Oroscopo Bilancia di domani 3 aprile: lavoro

Siete stati oberati di lavoro in questi primissimi giorni di aprile e ora potreste sentirvi leggermente più stanchi del solito. Ma anche per voi è arrivato il momento del riposo, prendetevi un po’ di tempo per voi stessi e per riflettere sulle cose che vi fanno stare bene, come i rapporti interpersonali che vi stanno più cari.

Superato il periodo pasquale avrete una buona quantità di nuove energie da investire nelle vostre mansioni lavorative, quindi cercate di stare tranquilli e riposarvi il più possibile!