Amici del Capricorno, l’oroscopo del 3 aprile vi vede protagonisti dell’inizio di un mese decisamente produttivo sotto tutti i punti di vista, dall’amore, al lavoro, passando per la famiglia.

Oroscopo Capricorno, domani 3 aprile: benessere

La vostra primavera sembra configurarsi all’insegna della carica benefica e delle soddisfazioni in diversi ambiti, cercate di godervi questi giorni di tranquillità che vi vedranno come assoluti protagonisti! Plutone, Mercurio e Nettuno sembrano volersi fare carico del vostro benessere mentale e fisico, rendendovi le cose un po’ più semplici nel corso di questo inizio del mese.

Continuate però a mantenere alta la vostra prudenza, perché i piani del destino sono ignoti e qualcosa di brutto potrebbe sempre succedere quando si abbassa la guardia.

Oroscopo Capricorno, domani 3 aprile: amore

Amici single del segno, è arrivato il vostro momento! Tiratevi a lucido, mettete i vestiti che vi fanno sentire più a vostro agio e buttatevi. Quella persona che ha attirato la vostra attenzione potrebbe essere solamente in attesa di un vostro passo avanti o di un segnale del vostro interesse. Se volete impegnarvi, dimostratelo innanzitutto a voi stessi, qualcuno ad accogliere i vostri sforzi potrebbe essere più vicino di quanto crediate!

Occhio però, ogni tanto siete eccessivamente precipitosi e il rischio di buttarvi a capofitto e sbatterci la testa è grosso. Ma se non vi mettete in gioco, non succederà mai nulla di positivo. Nulla di negativo per quanto riguarda le coppie stabili che sono in un momento di unione tranquilla.

Oroscopo Capricorno di domani 3 aprile: lavoro

Il lavoro è in pausa, nulla vi attende sulla scrivania al vostro rientro e tutto sembra volgere per il meglio anche con colleghi e capi!

L’assenza di preoccupazioni vi permetterà, durante queste vacanze pasquali, di dedicarvi a ciò che vi fa stare bene. Fatelo perché le sfide potrebbero sempre arrivare nel corso del mese e potreste sentire più avanti il bisogno di staccare.