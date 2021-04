Amici del Leone, l’oroscopo del 3 aprile vi vede al centro di una congiunzione astrale un po’ particolare, ma non sembrate interessati da nessuno sconvolgimento negativo in nessun campo della giornata.

Oroscopo Leone, domani 3 aprile: fortuna

Il vostro fine settimana sembra essere abbastanza tranquillo. Le situazioni del quotidiano procedono al meglio e nulla di particolarmente poco piacevole dovrebbe affollarvi la mente, quindi godetevi la tranquillità finché dura! A risentire dei movimenti astrali, però, potrebbe essere il vostro umore, leggermente guastato da qualche situazione che non vorreste dover affrontare.

In questo primo sabato di aprile è importante che evitiate di creare problemi, tenete il vostro umore altalenante lontano dai vostri cari, che potrebbero soffrirne. Questo deve essere un fine settimana allegro, cercate la gioia in chi vi sta a fianco invece del confronto fine a se stesso.

Oroscopo Leone di domani 3 aprile: amore

In amore, per voi nati sotto l’occhio vigile del Leone, tutto sembra andare per il meglio. Dovreste solo imparare ad ascoltare meglio la vostra dolce metà. Il Sole transita al vostro fianco, guidando i vostri passi verso una rinnovata sintonia con l’amore della vostra vita.

Tuttavia, le questioni familiari non sembrano tra le migliori per voi in questo fine settimana pasquale. Il vostro umore altalenante influenza un po’ il modo con cui vi rapportate agli altri. Qualche piccola questione potrebbe sorgere questo sabato, ma solamente se non sarete capaci di mantenere a freno la vostra testa calda. Invece che arrabbiarvi e litigare, lasciate perdere le discussioni sulle questioni poco importanti.

Oroscopo Leone di domani 3 aprile: lavoro

Le congiunzioni astrali vi hanno donato delle buonissime possibilità lavorative in questo inizio di aprile.

Magari vi potreste sentire stanchi, ma dietro si nasconde anche una buona dose di soddisfazione. Vi piace mettervi in gioco e primeggiare, e ancor di più quando questo porta a dei risultati concreti. Riposatevi, le preoccupazioni economiche sembrano ormai lontane.