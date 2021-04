Cari amici dello Scorpione, l’oroscopo del 3 aprile vede il Sole splendere brillante e forte sopra di voi, rischiarandovi l’orizzonte e la strada davanti.

Oroscopo Scorpione, domani 3 aprile: fortuna

Oltre a quella del Sole, dovreste conoscere anche l’influenza positiva di Plutone e Nettuno, pianeti lenti nella loro traversata ma che vi interesseranno in questi giorni rendendovi pieni di creatività e senso d’adattamento, una vera fortuna per la vostra giornata. Mercurio è ancora forte nel vostro piano astrale e sembra voler stimolare le vostre competenze intellettuali, esaltando il vostro spirito e la voglia di portare a termine le cose che vi si propongono.

Infine, la Luna affiancherà gli altri pianeti nella vostra orbita, rinnovando e accendendo le vostre emozioni e la passionalità.

Oroscopo Scorpione di domani 3 aprile: amore

Molto bene sotto l’aspetto amoroso nel corso di questo 3 di aprile, per voi amici dello Scorpione! Chi è impegnato in una relazione stabile è davanti ad una svolta di qualche tipo. Potreste, infatti, sperimentare un nuovo livello di fusione, sia sentimentale che erotica.

Per i single non sembrano esserci stravolgimenti all’orizzonte.

Continuate a guardarvi intorno come al solito, ma non riponete troppe speranze in quello che potrebbe capitare durante questo fine settimana. Piuttosto, godetevi questi momenti di solitudine per chiarire bene con voi stessi cosa volete in futuro da una relazione.

Oroscopo Scorpione di domani 3 aprile: lavoro

È sabato e a brevissimo sarà Pasqua, non dovete preoccuparvi del lavoro o delle problematiche sorte di venerdì. Il fine settimana serve anche a staccare, spegnete il pc e smettete di pensare al fatto di dovervi curare voi di ogni scadenza, incombenza o problema.

Se, invece, le cose sono andate per il meglio durante questa settimana che volge al termine, allora nulla dovrebbe occupare la vostra mente, se non il pensiero di far stare bene chi vi è più vicino. Regalategli dei momenti di pura unione e felicità, senza ammorbarli con i pensieri che potrebbero tenervi occupata la mente, anche questi spariranno se non gli date troppo peso!