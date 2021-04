Carissimi nati sotto il segno del Toro, l’oroscopo del 3 aprile suggerisce la presenza di una configurazione astrale decisamente positiva per voi!

Oroscopo Toro, domani 3 aprile: fortuna

Sono giorni un po’ altalenanti per voi. Una giornata procede a gonfie vele, mentre quella successiva non sembra volervi lasciare in pace. Ma nessuno sa tenere la testa alta come fate voi, affrontate ogni singolo problema e lo risolvete nel migliore dei modi! Urano transita nella vostra orbita e vi dona uno spiccato senso di benessere che si riflette in ogni aspetto della vostra vita e giornata.

In famiglia potrebbe sorgere qualche piccolo imprevisto, è un fine settimana impegnativo e in ballo ci sono molte cose. Armatevi della vostra buona carica di pazienza, e fatevi promotori della pace familiare, cercate di creare un dialogo e risolvere i problemi prima di domenica, Mercurio vi supporta!

Oroscopo Toro di domani 3 aprile: amore

Amici del Toro, quando è stata l’ultima volta che vi siete fermati ad ascoltare veramente la vostra dolce metà? È importante, ogni tanto, mettere in pausa le proprie convinzioni e la testa calda, sedendosi ed ascoltando quello che gli altri vogliono dirci.

Potreste capire molte cose, su cui magari non vi siete mai interrogati a dovere.

Il rapporto con la vostra famiglia potrebbe subire qualche contraccolpo in questi giorni, e se perdeste anche il supporto di chi condivide con voi la vita, potreste sentire tutto svanire tra le vostre mani. Affidatevi un po’ di più a chi vi è più vicino, non dovete sempre risolvere tutto solamente con le vostre forze!

Oroscopo Toro di domani 3 aprile: lavoro

Il lavoro per ora è lontano, questo fine settimana deve essere dedicato alla famiglia e non sembrano esserci problemi lavorativi nel vostro imminente futuro.

Occhio, però, potreste essere interessati da qualche tipo di questione finanziaria non troppo piacevole.