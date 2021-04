Carissimi nati sotto il segno della Vergine, l’oroscopo del 3 aprile 2021 sembra volervi garantire un po’ di tranquillità e pace.

Oroscopo Vergine, domani 3 aprile: fortuna ad aprile

I pianeti nella vostra orbita sono in ottima forma e stanno schiarendo la strada davanti a voi, guidandovi verso un aprile abbastanza positivo! La forza di volontà non vi è mai mancata ed ora alcuni corpi celesti sembrano volerla ulteriormente incrementare. Plutone nella vostra orbita dovrebbe farvi sperimentare un po’ di creatività e grinta in più, sta a voi impiegarle come meglio preferite.

Dall’altra parte, Urano, vi garantisce la forza decisionale e una buona dose di volontà di rinnovamento, che non dev’essere vista come negativa.

Oroscopo Vergine di domani 3 aprile: amore

Dalla vostra parte, amici della Vergine, ci sono anche Mercurio e la Luna, che sembrano volervi spianare la strada a qualche nuova esperienza affettiva. Se foste già impegnati in una relazione amorosa, questo è il momento propizio per provare a portarla su un altro livello, sempre che lo vogliate.

Ma sono i single ad essere influenzati maggiormente dal movimento dei corpi celesti.

Qualche nuova avventura è più vicina di quanto immaginiate, e non si può mai escludere che con il tempo si trasformi in qualcosa di più profondo e inatteso. L’amore sta nelle piccole cose e in posti che non possiamo immaginare, sta solamente a voi trovarlo e farlo vostro!

Oroscopo Vergine di domani 3 aprile: lavoro

Anche per voi la settimana lavorativa si è conclusa. Qualche piccola questione o dissapore con i collaboratori potrebbe avervi intaccato un po’ l’umore di questo primo fine settimana di aprile. Cercate di lasciare le questioni lavorative al loro posto, senza permettere che influenzino anche altri aspetti della vostra vita che non c’entrano nulla.

Dedicate questo fine settimana pasquale ai vostri cari e a chi vi sta più vicino, anche se non siete impegnati in una relazione. Vedrete che una volta tornati al lavoro saprete affrontare tutto con rinnovate energie mentali che vi aiuteranno a mettere i pensieri in fila nel modo migliore!