Su Netflix ha inizio un aprile 2021 ricco di film e serie tv. Sulla piattaforma di streaming tra le più utilizzato al mondo, nei prossimi giorni e settimane sono previsti gli arrivi di nuove stagioni di serie già affermate, ma anche film e novità.Tutti i film e le serie tv in uscita su Netflix ad aprile 2021.

Serie tv Netflix aprile 2021: le nuove serie

Su Netflix ad aprile 2021 sono attese molte nuove serie tv. Si inizia il 2 aprile con The Serpent. La serie racconta la vita del truffatore e serial killer Charles Sobhraj (interpretato dal candidato ai Golden Globe Tahar Ramir), che negli anni ’70 uccise diversi turisti tra Thailandia, India e Nepal diventando l’uomo più ricercato dell’Interpol.

Doppietta poi il 7 aprile: uscirò Snabba Cash, sequel dell’omonima saga cinematografica con protagonista Leya, una madre single che cerca di sfondare nel mondo spietato delle startup per accaparrarsi status sociale e denaro.

Lo stesso giorno uscirà anche Un colpo fatto ad arte: la grande rapina al museo, una miniserie che racconta il furto di una serie di opere d’arte al museo di Boston, avvenuta nel 1990 durante il weekend di San Patrizio. Si tratta di una docuserie che racconta le indagini di questo caso tuttora irrisolto.

Zero e Tenebre e Ossa ad aprile su Netflix

Il 14 aprile sarà il turno di Papà, non mettermi in imbarazzo!, una serie comedy e umoristica con protagonista un padre single imprenditore di successo (interpretato dal Premio Oscar Jamie Foxx) che deve imparare a fare il genitore quando la figlia teenager decide di trasferirsi da lui. La serie è ispirata al rapporto di Foxx con la figlia Corinne, che è anche produttrice della serie. Il 16 aprile tocca a Perché sei come sei, serie teen su un gruppo di adolescenti a Melbourne.

Il 21 aprile uscirà invece Zero, l’attesissima serie di produzione italiana.

Tratta dal romanzo Non ho mai avuto la mia età di Antonio Dikele Distefano, racconta la storia di un ragazzo timido e riservato che diventa un supereroe dotato dell’invisibilità quando conosce un gruppo di amici disposti come lui a salvare il loro malfamato quartiere. La colonna sonora è di Marracash, che per la serie ha già inciso il brano 64 barre di Paura. Infine, il 23 aprile uscirà l’attesissima serie fantasy Tenebre e Ossa (Shadow and Bone), adattamento televisivo dell’omonima saga letteraria. La protagonista è una giovane soldatessa che scopre un potere magico straordinario in grado di salvare il mondo.

Per riuscire nell’impresa, tuttavia, dovrà combattere contro alcune forze inquietanti che complottano contro di lei. Infine, il 28 aprile toccherà a Sexify e il 30 alla serie thriller Suburbia Killer.

Serie tv Netflix aprile 2021: le nuove stagioni

Su Netflix ad aprile 2021 arrivano anche le nuove stagioni di serie già affermate. Si tratta della seconda stagione de Il sapore delle margherite (2 aprile), la terza parte de La famiglia McKellan (5 aprile). E ancora la quarta stagione di Fast & Furious: Piloti sotto copertura (16 aprile), la seconda stagione di Luis Miguel: La serie (19 aprile), e la seconda stagione de I ciarlatani (30 aprile).

Film Netfix aprile 2021: arrivano i Mitchell!

Non solo serie, escono anche numerosi film su Netflix ad aprile 2021. Secondo il progetto iniziale, ne usciranno due ogni settimana. Si inizia il 2 aprile con Concrete Cowboy e Just say Yes, e si prosegue il 9 con Thuder Force. Il 14 aprile sarà poi il turno di Night in Paradise, mentre il 15 dell’attesissimo Love and Monsters e ancn di Ride or die.

Infine, tutti pronti per I Mitchell contro le macchine, in uscita il 30 aprile: dai creatori di Spider-Man: Un nuovo universo e di The LEGO Movie, arriva un altro film d’animazione, che racconta di una famiglia impegnata a salvare il mondo da un’apocalisse robot.