Tommaso Zorzi e il saluto alla misteriosa Silvia durante L'Isola dei Famosi: svelato il mistero e c'entra Paolo Bonolis

Anche ieri è andata in onda una strepitosa nuova puntata de L’Isola dei Famosi che inizia a regalare grandi soddisfazioni a mamma Mediaset con un’Ilary Blasi capace da sola di trainare l’intero show con un’improvvisazione magistrale. Come ha ben detto ieri sera Tommaso Zorzi, opinionista di questa sprintosa edizione, la fame inizia ad alterare gli equilibri in quel delle Honduras e tra i naufraghi iniziano ad esserci i primi screzi che tanto mantengono vivo lo show.

Proprio su Tommaso Zorzi si è però ieri sera infittito il mistero quando, all’improvviso, l’opinionista ha chiesto a Ilary Blasi durante la diretta di poter salutare una persona che oggi sappiamo chi è.

Isola dei Famosi: il misterioso saluto di Tommaso Zorzi durante la diretta

Chi sarà il prossimo naufrago che dovrà abbandonare l’Isola? Chi per primo cederà al “delirio” per la fame? Ce la farà Paul Gascoigne a riprendersi dall’infortunio… e soprattutto, chi è la misteriosa Silvia che ieri sera Tommaso Zorzi ha voluto salutare nel pieno della diretta televisiva? È questa una delle domande più googlate ieri sera nel corso dell’ultima puntata andata in onda dell’Isola dei Famosi.

Partita la caccia a “Silvia” sul profilo Instagram di Zorzi

Si stava infatti chiacchierando e facendo pettegolezzo sulle dinamiche del gioco in quel dello studio di Ilary Blasi quando all’improvviso Tommaso Zorzi ha chiesto di poter fare una cosa, un saluto ad una persona misteriosa di cui si sapeva sino a questo momento solamente il nome: Silvia.

In tantissimi hanno immediatamente cercato di capire di chi si trattasse spulciando anche le storie Instagram di Zorzi eppure nessun accenno. E proprio dai social e da quella che è stata una vera e propria “caccia alla Silvia”, è arrivata la risposta: i fan più attivi di Zorzi non ci hanno messo poi così tanto a ricollegare il saluto a quanto accaduto su Instagram qualche giorno fa, proprio sul profilo di Zorzi.

Non è più mistero: Silvia sarebbe la figlia di Paolo Bonolis, una grande fan di Zorzi

Il vincitore del Grande Fratello Vip si era infatti immortalato nei giorni scorsi al fianco della piccola Silvia, la figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Uno scatto finito anche sul profilo Instagram della Bruganelli che, inquadrandoli, ha voluto poi commentare: “Pazza di loro“. La figlia di Bonolis è di fatti una grandissima fan di Zorzi che in questi giorni aveva voluto farle una sorpresa.

É dunque possibile immaginare che quel saluto sia proprio rivolto alla figlia dell’amato conduttore Mediaset.