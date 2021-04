Non è scoppiato l’amore tra loro, ma una bellissima amicizia, sì: stiamo parlando di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, rispettivamente vincitore e concorrente dell’ultima edizione del GF Vip.

Tommaso Zorzi all’interno della Casa aveva costituito una sorta di “triade” con Oppini e Stefania Orlando ed i 3 non hanno smesso di parlarsi e sentirsi anche dopo la fine del reality. Oggi, in occasione del compleanno di Tommaso Zorzi, Oppini ha dimostrato ancora una volta di non aver dimenticato l’amico, con un messaggio sui social estremamente commovente.

Tommaso Zorzi: il messaggio di Francesco Oppini

“Auguri amico mio, grato del tuo esserci, fiero di poterci essere. Ti auguro ogni bene, ogni”: questo è il messaggio pubblicato da Francesco Oppini 12 ore fa, accompagnandolo a una foto di lui con Tommaso Zorzi.

La foto di Francesco Oppini per il compleanno di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: il rapporto nato durante il reality

Tra i due, il rapporto è stato per lungo tempo variegato e complesso. Tommaso Zorzi ha più volte spiegato di aver avuto una palese inclinazione sentimentale per Oppini, pur sapendo che il ragazzo aveva una fidanzata ed era dichiaratamente eterosessuale. Al Maurizio Costanzo Show, Zorzi ha anche raccontato, scherzando: “Francesco è stato il mio grande amore al Grande Fratello, io mi sono dichiarato mettendo da parte come sempre l’orgoglio che oramai è inesistente (…) Ci sentiamo spesso è stata una persona che mi ha veramente aperto la porta del cuore“.

Ci sarebbe un rapporto molto intenso anche con Alba Parietti, madre di Francesco Oppini: “Io adoro Alba! C’è una sinergia quasi più tra me e Alba, che forse è più pericolosa, che tra me e Oppini (…) Facciamo grandi taglia e cuci sui concorrenti del Grande Fratello!“.

