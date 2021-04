Amici 20 è arrivato alla terza puntata e Alessandra Celentano sembra sempre più on fire! La severissima maestra di ballo sembra non risparmiare nessuno: infatti sono costanti i battibecchi con la rivale Lorella Cuccarini, ma anche con l’ex allievo Stefano De Martino, seduto tra i giudici insieme a Stash e ad Emanuele Filiberto di Savoia.

Nel corso della terza puntata però, lo scontro più duro è stato con Stefano De Martino, con il quale Alessandra Celentano si è lasciata andare ad un commento pesante.

Alessandra Celentato attacca Stefano De Martino

Il durissimo scontro è arrivato dopo la prima esibizione di Tommaso Stanzani, il ballerino che ha lasciato il programma proprio durante questa terza puntata.

Confrontandosi sulla sua esibizione, De Martino ha espresso un parere basato sul fatto che secondo lui, Alessandra Celentano non avrebbe tutelato gli interessi del ragazzo durante la sfida. A quel punto la docente, dicendo di non aver sentito, ha chiesto a lui di ripetere; un atteggiamento che ha fatto sì che persino Maria De Filippi intervenisse.

La conduttrice ha infatti detto che il discorso di Stefano De Martino era più che chiaro, di tutta risposta la docente, nel rivolgersi al giudice ha fatto come se non ne ricordasse il nome per poi dirgli che ha fatto bene a cambiare mestiere.

Le parole di Alessandra Celentano a De Martino

Senza troppi peli sulla lingua, Alessandro Celentano, rivolgendosi a Stefano De Martino ha detto: “Meno male che hai fatto un’altra carriera te lo dico. I ragazzi si devono mettere alla prova“. Il conduttore di Made in Sud e Stasera tutto è possibile si è irrigidito, inizialmente non sapendo come rispondere ha poi aggiunto, in riferimento al metteere alla prova i ragazzi: “Ti sembra questo il momento?“

Lei ha ribadito si, e Stefano De Martino ha aggiunto: “Io ti ringrazio per il tuo apprezzamento sul tuo cambio di carriera, d’altronde è una cosa che ci lega, facciamo entrambi teelevione“

La Celentano, non si è scomposta e ha concluso: “Però vedi, io te lo dissi all’epoca, e tu nooo nooo voglio ballare e invece alla fine…”

