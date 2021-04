Tra gli allievi del serale di Amici 2020 spicca Aka7even. Pseudonimo di Luca Marzano, il cantante partecipò a XFactor nel 2017, fermandosi però ai bootcamp. Ora torna con un nome d’arte, simbolo di un cambiamento a 360 gradi. Ad Amici 20 ha conquistato tutti gli insegnanti e, in particolare, Anna Pettinelli, che lo vuole nella sua squadra. Durante il programma si innamora di Martina Miliddi, e la relazione va avanti per un po’ tra alti e bassi. Una vita difficile segnata da un periodo passato in coma, ora Luca vuole dare il tutto per tutto nella competizione ad Amici.

Aka7even: chi è

Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano, nasce il 23 ottobre 2000 a Vico Equense (Napoli) e ha 20 anni.

Vive con i suoi genitori, papà camionista e mamma colf, e i suoi altri 4 fratelli. Fin da piccolo è spronato ad avvicinarsi al mondo della musica, in particolare con il sostegno del papà che, da giovane, faceva il dj. Una passione che lo unisce non solo al papà ma anche al fratello Domenico: entrambi infatti cantano e suonano stili musicali diversi. Il giovane cantante napoletano ha voluto mostrarsi senza maschere, svelando la parte più sensibile e allo stesso tempo quella più grintosa e determinata di sé stesso.

Ad Amici20 si è presentato con il nome d’arte di Aka7even, rivelando un carattere e stile musicale del tutto inedito e diverso da quello di una volta.

Amici 20: tra alti e bassi con la fidanzata Martina Miliddi

Oltre alla musica che lo tiene molto impegnato, Luca è alle prese anche con questioni di cuore. Infatti, nel programma di Maria De Filippi ha incontrato la ballerina Martina Miliddi. Come spesso accade, la scuola di Amici 20 si riconfermata terreno fertile non solo per conoscere nuovi talenti ma anche per far sbocciare nuovi amori. La coppia, nata poco dopo l’inizio del programma, ha cercato di tenere la relazione segreta, ma dopo i primi sospetti hanno confermato il tutto.

Seppur molto innamorati, non mancano gli alti e bassi. Infatti, nell’ultimo periodo i due stanno battibeccando per motivi di gelosia. Il cantante non si è mostrato contento del rapporto che si è instaurato tra Martina e un altro ballerino, Tommaso. In realtà, la ballerina ha spiegato a Luca che per lei è solo una bella amicizia e che vede Tommaso come un punto di riferimento.

Aka7even e l’esordio a XFactor 11

Come anticipato, non è la prima volta che Aka7even si esibisce in un talent show. Nel 2017 ha partecipato a XFactor presentandosi con il suo vero nome, Luca Marzano.

Per l’occasione portò una cover di Bruno Mars, When I was your man, conquistando il cuore di tutta la giuria e il pubblico. Accede alle prove successive ma nonostante l’iniziale entusiasmo dei giudici, non riesce a proseguire e si ferma ai bootcamp.

La carriera musicale

Un’artista dalle mille risorse, Luca Marzano non solo canta ma scrive e produce i suoi brani. Dopo XFactor riesce ad entrare nella casa di produzione Cosmophonix Production, la quale collabora anche con altri promettenti cantanti come Einar e Urano. Nel 2019 lancia il suo primo album Chiaroscuro che riscuote ottimi ascolti soprattutto su Youtube.

Nel 2020 pubblica una cover di My life is going on, brano di Cecilia Krull meglio conosciuto per essere la sigla della famosa serie tv La casa di carta. L’ultimo grande successo giunge dal singolo Coco, duettato con Biondo, un altro artista lanciato dalla trasmissione Amici.

Aka7even e il coma a 9 anni

Nel 2008, all’età di 9 anni, Luca Marzano viene colpito da una crisi epilettica. L’episodio fu tanto violento da tenerlo in coma per una settimana. Nella disgrazia però, il cantante ricorda quel giorno come il giorno della sua rinascita.

Infatti, è proprio dopo l’uscita dall’ospedale che comprende l’intenso amore che lo lega alla musica. Una vicenda terribile che ha avuto modo di ricordare durante il suo percorso ad XFactor 11.“La mia vita è ricominciata nel 2008 – Racconta in un’intervista del programma – dopo aver avuto delle crisi epilettiche che mi hanno portato a un coma durato circa una settimana. In questo percorso mi ha aiutato anche mio fratello Domenico perché abbiamo la stessa passione: Lui canta, io canto. – poi continua commosso – Mentre dormivo mi misero delle cuffiette nelle orecchie con delle canzoni di mio fratello e iniziai a piangere, e da lì capirono che effettivamente c’ero… davo segni di vita“

Aka7even: allievo ad Amici 20

Luca Marzano entra a far parte della classe Amici 20 il 14 novembre 2020. Dopo l’esperienza ad XFactor l’artista è maturato tanto e si presenta a Maria De Filippi e a tutti gli insegnati con lo pseudonimo Aka7even. Un nuovo nome d’arte frutto di un cambiamento che ha coinvolto non solo il suo stile musicale ma tutta la sua personalità. Luca prosegue la sua carriera con un ritmo più urban, presentando alla classe un brano inedito: Yellow. Conquista subito l’approvazione dei giudici e, in particolare, quella di Anna Pettinelli che lo vuole nel suo team. Con il suo secondo singolo, Mi manchi si guadagna l’ammissione al serale di Amici 20, prendendo parte alla squadra capitanato da Anna Pettinelli e Veronica Peparini.