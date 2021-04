Federica Sciarelli è tornata sulle voci che lo scorso anno la vedevano pronta a lasciare Chi l’ha visto? La conduttrice ha anche parlato dell’ultima svolta che il suo programma ha portato al caso di Denise Pipitone.

Federica Sciarelli pronta a lasciare Chi l’ha visto?

Circa un anno fa girava la voce che Federica Sciarelli fosse prossima a lasciare Chi l’ha visto? Dopo quasi 20 anni di conduzione. All’epoca dei fatti TV Blog aveva riportato indiscrezioni provenienti direttamente dalla Rai che riferivano di un possibile cambio di conduzione. La notizia era arrivata poco dopo l’annuncio della fine de La prova del cuoco e.

A distanza di un anno è stata la stessa Federica Sciarelli a tornare sulla questione in una lunga intervista rilasciata a Libero e ripresa da diverse testate. La conduttrice ha spiegato che è vero che stava pensando di lasciare il programma, ma quelle voci legate a questioni politiche o interne alla Rai non avevano nulla a che fare con la decisione. C’entrava più il dolore delle famiglie protagoniste delle vicende narrate nel programma ad aver fatto pensare a questa decisione Sciarelli: “Ormai ai miei occhi l’Italia è diventata un grande cimitero: dovunque vada, associo le città ai nostri casi.

L’anno scorso sono stata lì lì per mollare tutto ma poi mi è stato chiesto di restare. Così ho fatto e probabilmente così farò a settembre. Inoltre amo questo programma”.

Chi l’ha visto? Sempre in onda

Chi l’ha visto? Ha spiegato la conduttrice, non è solo un programma ma quasi una missione, per questo né Federica Sciarelli né tutto il team si ferma mai, neanche di fronte al Festival di Sanremo “Ogni anno mi propongono di fermarmi, anche perché qualche punticino glielo togliamo a Rai Uno (ride, ndr). Puntualmente, però, rifiuto: pazienza se l’ascolto sarà basso, noi dobbiamo esserci per il nostro pubblico.

Sempre. Pensi che, da quando ci sono io (2004, ndr), la redazione è aperta anche al sabato e alla domenica: facciamo i turni. D’altronde se qualcuno perde un proprio caro non può mica aspettare il lunedì!”

Il caso Denise Pipitone

Federica Sciarelli si è lasciata andare anche ad un commento sul caso Denise Pipitone e la svolta recente, ovvero la scoperta di Olesya Rostova in Russia, giovane compatibile per età, storia e fattezze con la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. “Io per prima spero in un lieto fine, visto che la mamma di Denise fu ospite nella prima puntata di Chi l’ha visto?

condotta da me. Preferisco però andarci cauta. Credo che parte del clamore sia legato al comune desiderio di ascoltare finalmente buone notizie: ne abbiamo bisogno. Pensi che persino la mia sarta mi ha cercata per dirmi- È lei, sono sicura che è Denise!”

