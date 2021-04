Oggi sabato 3 aprile 2021, come ogni sabato, alle ore 20:00, verranno estratti i numeri del Lotto delle 11 ruote di riferimento, quelle di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Nazionale.

Estrazioni del Lotto: i numeri di giovedì 1 aprile 2021

Giovedì 1 aprile 2021 la dea bendata ha sorteggiato i numeri delle ruote storiche e anche di quella Nazionale, andando a comporre le seguenti combinazioni vincenti:

Estratto BARI 30 50 89 51 31 CAGLIARI 58 47 89 23 70 FIRENZE 10 57 9 40 33 GENOVA 30 74 70 36 8 MILANO 89 80 56 53 43 NAPOLI 21 47 27 88 58 PALERMO 61 51 45 18 23 ROMA 33 32 15 44 55 TORINO 9 78 24 53 86 VENEZIA 78 33 79 56 53 NAZIONALE 68 10 86 70 43 Estrazioni del Lotto di giovedì 1 aprile 2021

Estrazioni del Lotto: le ultime vincite

Come ogni martedì, giovedì e sabato si terranno le estrazioni del Lotto su tutte le ruote amate dagli italiani.

Anche sabato riparte la caccia alle combinazioni fortunate da parte dei tanti giocatori italiani, alle prese con la ricerca delle combinazioni vincenti. Questo è avvenuto anche giovedì scorso, quando tante schedine giocate anno fruttato tanti premi ai proprietari delle schedine vincenti. In attesa degli estratti vincenti di sabato 3 aprile 2021, nella tabella sotto vediamo insieme, regione per regione, quante vincite sono state messe a segno con le ultime estrazioni di giovedì 1 aprile 2021:

Regione Vincite Ammontare ABRUZZO 3,405 125.163,00 € BASILICATA 1,262 32.127,00 € CALABRIA 3,870 122.019,00 € CAMPANIA 11,391 487.002,00 € EMILIA ROMAGNA 10,267 313.401,00 € FRIULI VENEZIA GIULIA 2,847 82.608,00 € LAZIO 11,935 467.125,00 € LIGURIA 5,591 160.048,00 € LOMBARDIA 27,420 837.891,00 € MARCHE 3,420 95.866,00 € MOLISE 680 25.529,00 € PIEMONTE 11,688 397.395,00 € PUGLIA 11,660 362.477,00 € SARDEGNA 4,654 140.948,00 € SICILIA 12,644 399.578,00 € TOSCANA 6,142 200.295,00 € TRENTINO ALTO ADIGE 1,573 47.429,00 € UMBRIA 1,634 56.350,00 € VALLE D’AOSTA 313 13.505,00 € VENETO 11,457 339.927,00 € La tabella delle vincite riferite a giovedì 1 aprile

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.