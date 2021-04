Reduce dall’esperienza al Festival di Sanremo, la giovanissima cantante Francesca Michielin si racconta a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin. Assieme a Fedez si è classificata al secondo posto con Chiamami per nome, ma l’artista si è distinta anche per il suo nuovo taglio di capelli che ha sorpreso tutti: dietro questa scelta, come rivela nell’intervista, si cela un intento benefico.

Francesca Michielin ospite a Verissimo

Con Chiamami per nome, brano cantato assieme a Fedez, ha conquistato il secondo posto all’ultima edizione del Festival di Sanremo, alle spalle dei Maneskin vincitori della kermesse.

Ma per Francesca Michielin l’esperienza all’Ariston è stata ricca di sorprese ed emozioni a fior di pelle. Non solo per la medaglia d’argento conquistata e per il podio conquistato, ma anche per il successo che la canzone ha riscosso anche nelle settimane successive al Festival.

La cantante veneta e il rapper milanese hanno portato in scena la loro terza collaborazione musicale, dopo i brani Cigno nero del 2013 e Magnifico del 2014. Un sodalizio artistico che ogni volta ha ottenuto successo e i consensi del giovanissimo pubblico che li segue con affetto e ammirazione. Oggi a Verissimo, nell’appuntamento pre-pasquale con il talk di Silvia Toffanin, Francesca Michielin apre il suo cuore.

I capelli? “Li ho donati a un’associazione“

La giovanissima cantante, rivivendo le emozioni che l’avventura all’Ariston le ha trasmesso, ricorda le esibizioni al fianco di Fedez. Ma, proprio nel corso della prima serata, Francesca Michielin catalizzò subito l’attenzione su di sé per un drastico cambio di look e un nuovo taglio di capelli, decisamente più corti rispetto a prima. Dietro questa scelta non si cela una pura rivoluzione estetica, ma a spingerla a compiere questo passo è un intento benefico: “La prima sera in cui dovevo esibirmi con Federico sul palco dell’Ariston, ho tagliato i capelli perché era da tanto tempo che volevo farlo.

Sia perché tagliarli è un gesto per tutti un po’ rivoluzionario, ma soprattutto perché volevo donarli a un’associazione. Ho pensato: ‘Perché buttarli via?”‘.

Come spiega la Michielin, “Li ho donati in forma anonima ad un’associazione che raccoglie capelli lunghi circa 25 cm, per poi donarli a malati oncologici o persone che li hanno persi per varie cure e situazioni di questo tipo“.

