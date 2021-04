Come ogni giorno i tanti giocatori avranno la possibilità di tentare la fortuna con il Million Day e cercare di vincere un milione di euro anche oggi sabato 3 aprile 2021. Segui i risultati dell’estrazione su The Social Post.

Million Day: estrazione odierna

Riparte la caccia al montepremi del Million Day potendo iniziare a scommettere con una schedina da 1 euro. Si può giocare ogni giorno fino ad un quarto d’ora prima dell’estrazione, che si tiene ogni giorno alle 19 di sera. La composizione della cinquina vincente avverrà attraverso la selezione casuale dei 5 numeri del concorso da una urna che contiene i numeri possibili da 1 a 55.

MIllion Day: come e dove giocare

I giocatori del Million Day possono optare tra molteplici possibilità per giocare i propri numeri e per controllare la combinazione vincente. Per effettuare una giocata basta recarsi in una ricevitoria Sisal abilitata oppure connettersi ai canali online collegati ai concorsi di Lottomatica oppure dall’apposita app creata per le giocate dei concorsi delle lotteria che si chiama My Lotteries. Per controllare la cinquina vincente invece basta connettersi sui siti ufficiali o attraverso il nostro giornale The Social Post dopo le 19:00 ed è possibile anche controllare attraverso la tv sulla pagina di Mediavideo numero 782.

Million Day: le ultime estrazioni

Il Million Day mette ogni giorno in palio la possibilità di vincere un milione di euro indovinando la combinazione vincente formata dai 5 numeri sorteggiati dalla dea bendata. Ripercorriamo le ultime estrazioni ricordando che nelle ultime settimane nessuno de giocatori è riuscito a vincere il milione di euro tanto ambito.

GIOVEDÌ 01/04 1 33 38 39 42 MERCOLEDÌ 31/03 16 25 28 33 38 MARTEDÌ 30/03 21 30 43 49 51 LUNEDÌ 29/03 9 18 23 33 51 DOMENICA 28/03 12 17 24 35 51 SABATO 27/03 13 16 27 30 48 VENERDÌ 26/03 2 11 15 23 30 Le estrazioni del MIllion Day dellultima settimana.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.