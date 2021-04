Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 4 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per l’Acquario.

Amici dell’Acquario, Mercurio e Nettuno hanno fatto irruzione prepotentemente nella vostra orbita celeste, garantendovi un notevole rinnovamento nei piani astrali! Questa domenica pasquale, in particolar modo, sembra avere in serbo uno scatto in avanti in uno degli aspetti principali della vita. Saturno e Giove, poi, vi dovrebbero dare le forze necessarie per affrontare alcuni cambiamenti mantenendo la testa alta e il cuore leggero.

Ottime notizie per i single in cerca della loro dolce metà!

Oroscopo Acquario, domani 4 aprile: amore

Amici single nati sotto il segno dell’Acquario, Saturno è in una posizione che sembra poter favorire alcuni nuovi scenari nel vostro cuore. Non si capisce se una vecchia fiamma tornerà da voi, oppure se qualche nuova conoscenza vi farà provare le farfalle nello stomaco, ma l’importante è che cogliate la palla al balzo, è il vostro momento!

Oroscopo Acquario, domani 4 aprile: lavoro

Potreste star pensando di non avere proprio alcuna voglia di tornare al lavoro.

Una vecchia discussione o un recente battibecco vi è tornato alla mente e ora non volete proprio vedere il vostro capo. Non temete però, è domenica e la vicinanza dei vostri cari vi farà superare qualsiasi pensiero negativo che affolla la vostra mente.

Oroscopo Acquario, domani 4 aprile: fortuna

Non sembra esserci nessuna novità positiva per la vostra fortuna in questa giornata festiva. Non sfidate troppo la sorte, perché anche se la congiunzione astrale è positiva, nessuno dei pianeti che transitano sembrano interessati ad aiutarvi in questo.

Occhio però, una piccola questione economica potrebbe presentarsi nel corso dei primi giorni della prossima settimana, forse proprio a Pasquetta.