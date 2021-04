Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 4 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per la Bilancia.

Amici nati sotto la Bilancia, il cielo di questa domenica pasquale si configura come chiaro e sereno, una ventata di rinnovamento dalle fatiche dei giorni passati. Sedetevi, rilassatevi e fate un bel sospiro di sollievo, le cose sembrano dover procedere per il meglio! Sembra anche che questo cielo sereno vi accompagnerà nel corso dei prossimi giorni, diradando quei temporali che avevate previsto sarebbero arrivati a breve.

Ovviamente, i problemi non svaniranno per sempre e se qualche piccola questione richiede una vostra soluzione, ignorarla non la farà sparire.

Oroscopo Bilancia, domani 4 aprile: amore

Per i single è il momento di splendere, una nuova storia sentimentale sembra che possa interessarvi nel corso di questi primi giorni di aprile, magari proprio domenica! Saturno guida anche i passi di coloro che sono impegnati in una relazione stabile, aiutandoli a risolvere rapidamente le piccole incomprensioni che potrebbero presentarsi.

Oroscopo Bilancia, domani 4 aprile: lavoro

In questa domenica pasquale dovreste pensare solo ed esclusivamente al relax e a stare bene con voi stessi e gli altri. Se qualcosa vi tormentasse da venerdì, lasciatelo perdere per ora. Mentre, se la settimana lavorativa si fosse conclusa positivamente, allora potreste riflettere su qualche nuovo progetto o idea! A mente lucida le idee sono naturalmente favorite, e le vostre energie mentali non ne risentiranno assolutamente!

Oroscopo Bilancia, domani 4 aprile: fortuna

Gli astri di domenica non sembrano volersi interessare alla fortuna, per quanto riguarda voi nati sotto il segno della Bilancia.

Non perché avrete una giornata sfortunata, anzi! La ragione è che la fortuna non sembra proprio servivi, le cose procedono al meglio e sta solamente a voi indirizzarle nella direzione che preferite!