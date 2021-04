Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 4 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per i Gemelli.

Giove e Saturno sono forti e altissimi nel vostro piano astrale e vogliono garantirvi la felicità e la prosperità in amore, indipendentemente che siate single o impegnati in una relazione stabile e di lunga data. Però, non cantate vittoria troppo in fretta, dall’altra parte c’è la Luna che non sembra proprio volervi regalare emozioni positive. Anzi, il suo influsso vi darà una serie di alti e bassi per quanto riguarda l’umore.

Bene per la fortuna, garantita durante questo 4 di aprile dal passaggio di Urano nella vostra orbita!

Oroscopo Gemelli, domani 4 aprile: amore

Marte è con voi, cari amici dei Gemelli, con la sua influenza sulla sfera passionale della vostra relazione, approfittatene per passare un po’ di tempo con la persona che amate o con cui vorreste intraprendere un rapporto più profondo! Se siete dei cuori solitari, non datevi per vinti perché anche i single sembrano poter trovare qualcosa di nuovo a breve.

Oroscopo Gemelli, domani 4 aprile: lavoro

È domenica ed è anche Pasqua, smettetela un attimo di pensare al lavoro, a cosa potreste fare o a cosa avreste potuto fare nei giorni passati.

Per ora dovete solo dedicarvi a voi stessi, alla famiglia e alle persone che vi stanno più a cuore, il momento per preoccuparsi del lavoro arriverà più avanti e non serve a nulla cercare di anticipare i tempi.

Oroscopo Gemelli, domani 4 aprile: fortuna

Buone notizie per la fortuna, nel corso di questa Pasqua 2021! Urano veglia su di voi, offrendovi la sua mano per guidarvi fino a sera, garantendovi un’ottima dose di fortuna da impiegare come meglio preferite, evitandovi di inciampare nelle piccole cose.