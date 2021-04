Damian Giovanni Pietro, in arte Sangiovanni, è uno dei concorrenti del serale di Amici, talent show di Maria De Filippi. Il giovane cantante ha subito conquistato il pubblico grazie alla sua personalità ed ai suoi brani molto orecchiabili.

Sangiovanni: biografia

Sangiovanni è nato il 9 gennaio 2003 a Vicenza e vive con i genitori nel piccolo comune di Grumolo delle Abbadesse. Il suo nome d’arte deriva dal fatto che tutti gli abbiano sempre detto di non avere una faccia da santo.

Prima di partecipare ad amici ha pubblicato 2 singoli intitolati Parano!a e Non+, entrambi usciti sotto l’etichetta Sugar Music.

Sangiovanni: il successo ad Amici di Maria De Filippi

Sotto la guida di Rudy Zerbi, Sangiovanni è riuscito a raggiungere un successo davvero strepitoso, nonostante la giovane età (17 anni). Durante la sua presenza nella scuola, il ragazzo ha pubblicato altri 3 inediti: Gucci bag, Lady e Tutta la notte. Ha quindi accumulato numeri elevatissimi sulle piattaforme di streaming ed i suoi pezzi hanno avuto una preponderante presenza radiofonica negli ultimi mesi. Grazie a questi importanti fattori, il suo singolo Lady ha raggiunto le 35mila copie vendute, aggiudicandosi così il disco d’oro.

Ora Sangiovanni partecipa al serale di Amici, nella squadra guidata da Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano.



Nonostante i limiti tecnici a livello vocale, il ragazzo si è sicuramente fatto riconoscere per la sua forte personalità e la capacità di creare brani conformi agli standard radiofonici.

Sangiovanni: vita sentimentale e amore

Sangiovanni era legato sentimentalmente ad una ragazza di nome Margherita, ma durante la pausa natalizia avrebbe deciso di chiudere la relazione a causa dell’interesse provato nei confronti di Giulia Stabile, sua compagna di classe ad Amici. Come comprensibile considerando la loro età, la relazione tra i due ha avuto alti e bassi, ma sono sempre tornati insieme.

La canzone Lady è infatti dedicata a lei. La coppia è molto amata dai fan di entrambi. Per quanto riguarda il momento in cui si è innamorato della ballerina, Sangiovanni ha dichiarato: “C’è stato un giorno in particolare in cui ho detto forse mi sono innamorato di lei. No, non di come balla. C’è stato un momento preciso in cui è salita sul palco e ho detto mi sto innamorando a guardarla. Era una cosa folle, era un’altra cosa“.