Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per il Capricorno.

Determinazione, sicurezza in voi stessi e ambizione sono le parole d’ordine che vi accompagneranno nel corso di questo 5 di aprile! Mercurio guida con sicurezza i vostri passi, in qualsiasi direzione stiate provando a compierli, garantendovi la possibilità di accelerare notevolmente rispetto a quanto credevate di riuscire a fare. L’appoggio della buona sorte non vi manca e sembra volervi accompagnare principalmente nella realizzazione dei vostri progetti amorosi, indipendentemente dal fatto che siate single o impegnati!

Leggi l’oroscopo di domani 5 aprile per tutti i segni

Oroscopo Capricorno, domani 5 aprile: amore

Quando vi impegnate a fondo in una relazione che sembra stabile, amici del Capricorno, non potete fare a meno di dedicarvici completamente, ponendo il vostro partner in primissimo paino rispetto a qualsiasi altro aspetto relazionale della vita. Ed è proprio questa determinazione a far sì che il vostro rapporto proceda a gonfie vele nel corso di questo lunedì e della settimana che sta per aprirsi!

Oroscopo Capricorno, domani 5 aprile: lavoro

Il vostro percorso professionale è illuminato della congiunzione astrale che interessa la vostra orbita nel corso di questi giorni. Avete ben chiari quali siano gli obbiettivi che volete raggiungere e non avete mai dubitato dell’impegno che dovete mettere per arrivarci. Tuttavia, è fondamentale tenere anche a mente i vostri limiti, e sarà Plutone a darvi questa consapevolezza.

Oroscopo Capricorno, domani 5 aprile: fortuna

La fortuna è forte in voi, cari amici del Capricorno! Questa sembra volersi riflettere principalmente nelle relazioni affettive e nelle nuove possibilità per i single.

Ma non si può escludere che anche la sfera lavorativa sia leggermente facilitata dalla Dea bendata.