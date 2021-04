Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per il Leone.

Amici del Leone, durante questo 5 aprile sembra che possiate confidare sulla sapiente e ottimale guida del Sole, il vostro astro tutelare! Vi illuminerà la strada delle iniziative e delle azioni che decidete di compiere, aiutandovi a portarle a termine anche se potrebbero sembrarvi troppo impegnative! Potreste riuscire a sfidare la sorte, uscendone vincitori indiscussi grazie alla particolare congiunzione astrale che vi guida nell’inizio della nuova settimana!

Oroscopo Leone, domani 5 aprile: amore

In amore, cari Leone, Venere guida i vostri passi verso nuovi lidi, soprattutto se siete single. Qualche nuova possibilità è alle porte e potreste trovarvi ad esplorare ambienti, emozioni ed esperienze completamente nuove. Tendete a voler avere sempre tutto sotto controllo, ogni singolo dettaglio, ma ogni tanto dovreste anche lasciarvi andare e scoprire come le cose possono andare anche se non le controllate!

Oroscopo Leone, domani 5 aprile: lavoro

Venere vi osserva anche per quanto riguarda la sfera lavorativa e professionale.

Il vostro intuito e la voglia di fare e riuscire in qualsiasi cosa vi mettiate in testa, sembrano essere particolarmente favoriti in questa prima settimana di aprile. Mettetevi in gioco, vi piacciono le sfide e vi piace riuscire ed eccellere in qualsiasi cosa, le soddisfazioni sono dietro l’angolo!

Oroscopo Leone, domani 5 aprile: fortuna

Amici del Leone, la Dea bendata della fortuna sembra essersi rivolta verso di voi, aiutandovi a concludere questa giornata festiva senza che alcun ostacolo vi faccia inciampare.

Ma, in fin dei conti, difficilmente ripiegate sulle botte di fortuna per risolvere le vostre questioni. Quando un problema vi si presenta, vi rimboccate le maniche e lo risolvete, riuscendoci nella maggior parte delle occasioni!