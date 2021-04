Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per i Pesci.

Mercurio sta per lasciarvi in via definitiva, amici del Pesci, mentre Nettuno dovrebbe continuare a mantenere alta la sua influenza! Dovreste sentirvi ancora lucidi e scattanti per un po’, pronti a prendere di petto qualsiasi iniziativa e decisione fine a rendervi la vita più semplice e gioiosa. Avete praticamente l’intero piano astrale dalla vostra parte, escludendo Marte che parrebbe volervi mettere qualche bastone tra le ruote.

Ma non dovete preoccuparvi, nessuna sfida difficile vi attende nel corso di questo 5 di aprile!

Oroscopo Pesci, domani 5 aprile: amore

Voi dei Pesci siete tra i segni che maggiormente si dedicano all’amore, vivendolo pienamente e nella sua completezza. Vi dedicate completamente al benessere del vostro partner e questo vi fa un enorme onore. Plutone potrebbe voler garantire ai single del segno la realizzazione dei loro sogni più reconditi, quindi guardatevi intorno che l’universo vi sta mandando dei segnali importanti.

Oroscopo Pesci, domani 5 aprile: lavoro

Se avete dei progetti in mente per il vostro futuro, allora è il momento di dedicargli lo spazio e l’impegno di cui necessitano. Le iniziative e le decisioni sono favorite durante questo splendido lunedì, ma bisogna comunque evitare di agire con la testa offuscata dai pensieri. Riflettere a fondo sulle decisioni è importante.

Oroscopo Pesci, domani 5 aprile: fortuna

Amici dei Pesci, smettete di pensare alla fortuna, perché nel corso di questo lunedì 5 aprile non sembra assolutamente servirvi a nulla! Tutto procede al meglio e la fortuna potrebbe servirvi solo se decideste di giocare d’azzardo, ma non rientra particolarmente nei vostri canoni, quindi godetevi la vita che procede a gonfie vele.