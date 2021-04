Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per lo Scorpione.

Una giornata all’insegna delle conquiste sembra attendere voi nati sotto il segno dello Scorpione! Mercurio e Nettuno sono vicinissimi alla vostra orbita celeste e la loro influenza dovrebbe essere già tangibile in alcuni campi della giornata del 5 aprile! Grazie a questi, infatti, potreste sentirvi più lucidi nell’affrontare le piccole e grandi cose della quotidianità, che siano problemi lavorativi o sfide amorose.

Grazie alla vostra configurazione astrale, poi, dovreste riuscire a percepire ciò che vi circonda con rinnovata comprensione, riuscendo a mettere correttamente i pensieri in fila riguardo a cosa sarebbe meglio fare e non fare.

Oroscopo Scorpione, domani 5 aprile: amore

Mercurio rischiara ancora il cielo sopra alle vostre relazioni, anche quelle non strettamente amorose. Con i suoi benefici dalla vostra parte, cari amici dello Scorpione, la comprensione di chi vi sta intorno sembra essere notevolmente aumentata.

Grazie a questo vantaggio, dovreste essere in grado di distinguere la realtà dalle illusioni, comprendendo meglio il vostro partner e i suoi bisogni e volontà per la relazione.

Oroscopo Scorpione, domani 5 aprile: lavoro

Sul posto di lavoro la vostra personalità spicca sopra a quelle di tutti gli altri. Vi siete fatti notare già da tempo e non dovreste essere interessati da grandi problemi sorti nei giorni passati. Anche il futuro sembra cristallino, ma state sempre attenti a non puntare in alto troppo velocemente, altrimenti un’eventuale caduta potrebbe farvi più male.

Oroscopo Scorpione, domani 5 aprile: fortuna

La fortuna fine a se stessa non sembra essere nei piani che gli astri hanno stabilito per il vostro futuro.

Questa sarà una giornata abbastanza positiva, sotto quasi tutti i punti di vista, la fortuna non vi serve, fosse arrivata ora sarebbe stata anche sprecata.