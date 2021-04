Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 5 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per la Vergine.

Alcuni pianeti potrebbero provare a mettervi i bastoni tra le ruote nel corso di questo 5 aprile, cari amici nati sotto il segno della Vergine. Ma scalfire la vostra estrema sicurezza in voi stessi è quasi impossibile e certamente non sarà una congiunzione astrale leggermente negativa ad abbattervi. Dalla vostra parte, invece, gioca Plutone che sembra volersi fare promotore del raggiungimento dei vostri traguardi e obbiettivi.

La fortuna non pare proprio essere favorita in questa giornata, ma non dovreste averne bisogno.

Oroscopo Vergine, domani 5 aprile: amore

Amici della Vergine impegnati in una relazione, avete notato il rinnovato senso di unione con la vostra dolce metà? Se non l’aveste fatto, allora è arrivato il momento che vi lasciate un po’ andare alle cose che capitano al di fuori del vostro controllo. Le relazioni sono favorite da Urano durante questo periodo, provate a godervi le piccole e grandi cose belle che capitano, lasciatevi andare, non dovete sempre tenere le redini del mondo!

Oroscopo Vergine, domani 5 aprile: lavoro

È probabile che per quanto riguarda la sfera lavorativa non possiate dirvi completamente soddisfatti. Nettuno nei vostri piani astrali vi dovrebbe permettere di coltivare efficientemente le vostre passioni e i sogni nel cassetto. Se quella meta lavorativa vi sembra ancora troppo lontana, fate qualche passo nella sua direzione, presto sembra che i cambiamenti sul lavoro saranno favoriti!

Oroscopo Vergine, domani 5 aprile: fortuna

Cari amici della Vergine, se state sperando che la fortuna sia dalla vostra parte in questo lunedì, allora lasciate perdere.

La congiunzione astrale non è positiva per la buona sorte e sarete voi artefici di quello che vi succederà.