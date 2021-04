Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per l’Acquario.

Marte sembra voler rendere il vostro martedì più lieto e tranquillo! In questa giornata la serenità sembra essere veramente alle stelle e un bel momento potrebbe sorprendervi in questo primo martedì di aprile. Il rapporto di coppia sembra poter giovare di una rinnovata sintonia, basta che vi fermiate ad ascoltare la vostra dolce metà. Tuttavia, state attenti perché Urano si trova in una posizione negativa all’interno della vostra orbita celeste.

La sua cattiva influenza sembra rafforzare la negatività all’interno di un qualche ambito della vita.

Oroscopo Acquario, domani 6 aprile: amore

La slancio passionale pervaderà la vostra giornata, cari amici nati sotto il segno dell’Acquario. Questo prenderà il controllo della vostra relazione e una rinnovata intesa erotica con il partner salderà ulteriormente il vostro rapporto. Ma le buonissime notizie interesseranno anche i single del segno, regalandogli qualche nuovo incontro emozionante.

Oroscopo Acquario, domani 6 aprile: lavoro

La giornata lavorativa non sembra richiedervi particolari sforzi e nessuna cattiva notizia o imprevisto dovrebbe guastarvi l’umore! Occhio solo ad evitare di creare problemi futili, quando tutto procede per il meglio non dovreste farvi sopraffare dal pensiero che qualcosa andrà male!

Oroscopo Acquario, domani 6 aprile: fortuna

Anche la fortuna sembra volervi riservare un piccolo occhio di riguardo, amici dell’Acquario. Tuttavia, meglio non cantare vittoria troppo presto perché non sembra dover avere nessuna influenza particolarmente marcata durante una giornata che procede già di per sé al meglio!

Un senso di negatività sembra potervi pervadere nel corso della giornata, ma non sembra che dobbiate preoccuparvi più di molto per questo.