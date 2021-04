Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per il Capricorno.

Giornata abbastanza serena all’orizzonte, per voi nati nel segno del Capricorno, anche se alcuni movimenti astrali non sono del tutto positivi. Infatti, Venere, il Sole e Mercurio sono leggermente distanti dalla vostra orbita e sembrano potervi rendere un po’ irrequieti e irascibili. Tuttavia, una nota positiva sembra comunque registrarsi, con la Luna splendente sopra alla vostra testa!

Questa renderà più saldo il rapporto con la vostra famiglia, permettendovi di risolvere qualche piccola incomprensione sorta nel periodo pasquale recuperando immediatamente il vostro bel rapporto con loro!

Leggi l’oroscopo di domani 6 aprile per tutti i segni

Oroscopo Capricorno, domani 6 aprile: amore

A causa dell’opposizione di Mercurio all’interno dei vostri piani astrali, cari amici impegnati del Capricorno, potrebbero sorgere dei piccoli litigi con la vostra dolce metà. Cercate di rimanere sempre razionali, affrontando questo tipo di situazione con la prontezza e la calma di cui siete soliti.

Quasi sicuramente si tratterà di un’incomprensione perché non sembrano esserci rotture all’orizzonte!

Oroscopo Capricorno, domani 6 aprile: lavoro

L’opposizione del Sole sembra volervi mettere di fronte ad una sfida abbastanza impegnativa anche sul lavoro. Potreste dovergli dedicare qualche energia in più, ma la gratificazione alla fine sarà imparagonabile. Tenete duro e cercate di dare sempre il meglio di voi, il più delle volte vi riesce molto bene!

Oroscopo Capricorno, domani 6 aprile: fortuna

Infine, Venere fa un paio di capricci tenendovi lontani dalla fortuna di cui potreste pensare di aver bisogno.

Sono le vostre forze la via più semplice e sicura per riuscire nelle cose, non la fortuna. Quando vi rimboccate le maniche tutto finisce per risolversi al meglio, sapete cosa fare quindi!