Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, ecco cosa riserva la lettura degli astri per il Leone.

Per voi nati sotto il segno del Leone, il transito celeste continua ad essere per lo più positivo! Marte vi fornisce il supporto necessario per portare a termine le cose che vorreste iniziare, mentre il Sole vi trasmette tutte le sue energie vitali. Anche la vostra voglia di realizzare qualcosa di nuovo e positivo vi dovrebbe pervadere nel corso di questo 6 di aprile. Occhio però, perché Urano non è nella migliore delle sue forme e potreste avvertire il contraccolpo sulla vostra energia psicofisica.

Oroscopo Leone, domani 6 aprile: amore

Avete un obbiettivo da raggiungere con la vostra dolce metà oppure una promessa da mantenere? Questo martedì sembra volervi regalare anche la possibilità di rispettare ciò che vi siete prefissati. Anche per gli amici single del segno le cose sembrano svoltare nel migliore dei modi. Una nuova relazione vi interesserà nei prossimi giorni, dovete solo capire se siete pronti ad impegnarvi fino in fondo.

Oroscopo Leone, domani 6 aprile: lavoro

Il lavoro procede senza grossi stravolgimenti di nessun genere. Tuttavia, occhio a non lasciarvi pervadere da un senso di insoddisfazione lavorativa che potrebbe portarvi a mandare tutto all’aria in cerca di nuove possibilità. Questo periodo non risulta essere tra i migliori per cambiare vita, forse potrebbe essere meglio pazientare ancora per un po’.

Oroscopo Leone, domani 6 aprile: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra aver smesso di vegliare su di voi, privandovi di quelle classiche botte che permettono di superare alcuni momenti difficili.

Il 6 aprile potrebbe essere meglio non sfidare la sorte o il rischio è di essere sconfitti ed abbattuti.