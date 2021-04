Arisa e Andrea Di Carlo hanno trascorso la Pasqua insieme dalla famiglia di lei, in Basilicata. Dai social sembra che il manager, dopo aver confermato la rottura con la cantante e l’annullamento del matrimonio, sia intenzionato a riavvicinarsi ad Arisa.

Arisa e Andrea Di Carlo: perché la loro storia è finita

La rottura tra Arisa e Andrea era avvenuta a causa di un’intervista che la cantante aveva rilasciato a Mara Venier. Durante la puntata di Domenica In, la cantante non avrebbe mai menzionato il fidanzato e quando la conduttrice le chiede se avesse trovato l’uomo perfetto, lei rimane molto vaga e non risponde.

Inoltre, durante un video che mostrava le foto della coppia Arisa piange e si commuove senza dare spiegazione, destando sospetti persino nella conduttrice che ironicamente commenta che un uomo dovrebbe farla sorridere e non piangere.

Gli atteggiamenti strani di Rosalba (vero nome di Arisa), durante l’intervista, hanno portato il manager a decidere di interrompere la relazione e annullare il matrimonio previsto per il 2 settembre a Roma.

Andrea Di Carlo spiega le motivazioni della rottura in un intervista, sul settimanale Oggi: “Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato.

Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato“.

Andrea Di Carlo passa la Pasqua con Arisa e la sua famiglia

Dopo la loro separazione, sembra che Andrea di Carlo ci abbia ripensato e che voglia riconquistare la maestra di Amici. Infatti, i due hanno passato la Pasqua insieme con la famiglia di Arisa, in Basilicata.

A dare ulteriore prova del riavvicinamento, Andrea avrebbe pubblicato una foto che ritrae Arisa sdraiata sul letto che dorme, con su scritto: “quando siete felici fateci caso”. I due hanno, quindi, dormito assieme, che si sia riaccesa la scintilla?

Arisa e Andrea non hanno rilasciato ancora dichiarazioni ufficiali a riguardo, ma il loro comportamento non è passato inosservato.