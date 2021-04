Martedì 6 aprile verrà estratta la nuova sestina vincente del SuperEnalotto. Il montepremi sta toccando vette altissime e la sestina vincente è arrivata a superare i 136 milioni di euro.

Estrazioni SuperEnalotto: i dati dell’ultima estrazione

Nell’estrazione di sabato 3 aprile 2021 sono stati tanti i giocatori che hanno tentato la fortuna alla ricerca della sestina vincente che ormai manca da circa un anno, dal lontano luglio 2020. Nella fattispecie non sono stati messi a segno 6 o 5+1 ma alle 3 combinazioni che hanno centrato il 5 sono andati la bellezza di 84mila euro. Nello specifico vediamo i dati delle vincite dell’ultima estrazione:

N.

VINCITE CATEGORIA EURO nessuna Punti 6 – nessuna Punti 5+1 – 3 Punti 5 84.032,07 € 588 Punti 4 434,44 € 23.173 Punti 3 33,29 € 404.323 Punti 2 5,93 € Le vincite dell’estrazione legata al concorso numero 40 del 3 aprile 2021.

Come noto ai tanti giocatori affezionati, la sestina vincente è affiancata da un numero SuperStar. Chi gioca anche il numero SuperStar prende parte ad una categoria di premi a parte rispetto a quella dei premi del SupErnalotto. Ricordiamo che le quote del superenalotto in presenza di SuperStar giocato e indovinato sono aumentate, moltiplicate o determinate in maniera fissa a seconda di quante punti ha effettuato la giocata legata alla combinazione del SuperEnalotto.

E’ possibile scegliere il proprio numero SuperStars in due modi: uno legato ad una scelta volontaria del giocatore mentre l’altra è lasciata alla scelta casuale del terminale di gioco. La presenza del numero SuperStars varia il costa della giocata con un supplemento di 50 centesimi in più.

Andiamo ora a vedere quali sono state le vincite messe a segno con la presenza del numero SuperStars:

N. VINCITE CATEGORIA EURO nessuna 5 Stella – 1 4 Stella 43.444,00 € 137 3 Stella 3.329,00 € 2.860 2 Stella 100,00 € 20.474 1 Stella 10,00 € 45.449 0 Stella 5,00 € Le vincite con il numero SuperStar del concorso di sabato 3 aprile 2021.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.