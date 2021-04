Il Punto Z, via al programma sull'Isola dei Famosi di Tommaso Zorzi su MediasetPlay: quando inizia, a che ora e dove seguirlo

L’aveva detto qualche settimana fa Tommaso Zorzi che presto avrebbe stupito il suo pubblico prendendo fra le mani il timone di un programma tutto e suo e la promessa è stata mantenuta. Andrà in onda per la prima volta mercoledì 7 aprile il suo Il Punto Z, una vera e propria rubrica a margine dell’Isola dei Famosi di cui è tuttora protagonista nella veste di opinionista insieme a Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini.

Tommaso Zorzi, via al primo programma tutto suo per Mediaset

In quel dell’Isola dei Famosi al fianco di Ilary Blasi, Tommaso Zorzi riesce comunque a splendere ma le sue mire d’espansione non si placano e il vincitore uscente del Grande Fratello Vip è pronto a conquistarsi il pubblico in solitaria, un’ambizione che aveva da sempre reso nota e un epilogo che tutti aspettavano.

Così infatti, prendendo sempre spunto dal suo attuale ruolo ricoperto in quel dell’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi raddoppia i suoi impegni accaparrandosi la prima serata del mercoledì su Mediaset Play.

Il Punto Z: la rubrica di Tommaso Zorzi in onda su MediasetPlay: quando inizia

Il suo programma dal nome Il Punto Z, dove ovviamente la “Z” sta per Zorzi, andrà in onda il mercoledì sera a partire dal prossimo 7 aprile, alle 20:45 – dunque in prima serata – su Mediaset Play.

Come già accadeva però all’interno della puntata stessa del reality, Tommaso Zorzi in solitaria sarà al timone della sua personale rubrica dove tirerà le somme di quanto accaduto nella puntata dell’Isola dei Famosi del lunedì con pagelle, attacchi pungenti, considerazioni. Un bel “di tutto e un po’” che accompagnerà il pubblico dell’Isola dei Famosi traghettandolo dalla puntata del lunedì a quella del giovedì, avendo in sottofondo la voce di Zorzi che non mancherà ovviamente di intervenire in maniera segnante.

Il Punto Z: il primo ospite di Zorzi è Maurizio Costanzo

Il primo appuntamento con quello che sarà a tutti gli effetti il primo programma di Tommaso Zorzi su Mediaset avverrà dunque a partire da domani, mercoledì 7 aprile, sulla piattaforma streaming della rete e insieme a lui, in qualità di suo ospite d’onore, ci sarà una delle personalità più importanti: Maurizio Costanzo.