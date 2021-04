Isola dei Famosi, salta l'appuntamento in tv di giovedì 8 aprile: tutta colpa Supervivientes

Un brutto colpo, esagerando un po’ i termini, per i fedelissimi dell’Isola dei Famosi che questo giovedì dovranno digiunare sentendosi molto vicini ai naufraghi. Salta di fatto il doppio appuntamento settimanale con l‘Isola dei Famosi di Ilary Blasi previsto per l’8 aprile per colpa dei “cugini spagnoli“.

Isola dei Famosi, salta l’appuntamento dell’8 aprile

Le Honduras sono forse un po’ troppo piccole per due edizioni dell’Isola dei Famosi in contemporanea. Proprio così infatti sembrano andare le cose: come annunciato da Ilary Blasi nel corso dell’ultima puntata andata in onda ieri sera, l’Isola dei Famosi non andrà in onda giovedì prossimo, 8 aprile.

Il motivo sarebbe presumibilmente da far risalire all’inizio, in Spagna, della versione spagnola dell’Isola dei Famosi, Supervivientes. “Questo giovedì non andremo in onda per lasciare spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli“, così ha dichiarato la Blasi spiegando il perché del mancato appuntamento in agenda giovedì, rimandando lo spettacolo a lunedì prossimo 12 aprile.

Salta l’Isola dei Famosi per lasciare spazio a Supervivientes

Questo giovedì avrà infatti inizio l’edizione spagnola di Supervivientes che conta, nel cast, anche rinomati volti italiani come quello di Valeria Marini.

“Per ragioni logistiche, abbiamo preferito non andare in onda, ma torneremo dalla settimana prossima, lunedì e giovedì“, ha spiegato poi la Blasi facendo intendere che ci siano dei problemi tecnici a monte come se i due programmi potessero in qualche modo sovrapporsi. Potrebbe essere possibile infatti che l’attuale edizione italiana e quella spagnola che sta per iniziare possano andare in onda in contemporanea dalla stessa zona delle Honduras e potrebbero, per questo, avere dei problemi qualora le dirette fossero in contemporanea.

Valeria Marini nel cast di Supervivientes

Di Supervivientes al momento, oltre al fatto che nel cast è compresa la nostra Valeriona nazionale, sappiamo che ci saranno oltre a lei altri 15 concorrenti tra cui anche l’italianissimo Gianmarco Onestini, il fratello di Luca Onestini ormai datosi totalmente alla tv spagnola.