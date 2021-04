Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

La serenità e la tranquillità dovrebbero accompagnare la vostra giornata del 7 aprile, cari amici dell’Acquario! Il rapporto con i vostri amici sembra doverne uscire veramente migliorato dalla congiunzione astrale che vi interesserà nel corso di mercoledì. Marte, Venere, il Sole, Mercurio, Giove e Saturno splendono tutti nella vostra direzione, garantendovi un buonissimo livello di umore.

Tuttavia, Urano è in opposizione e potrebbe farvi concludere la giornata decisamente più stanchi del solito.

Oroscopo Acquario, domani 7 aprile: amore

Una vecchia fiamma potrebbe riaccendere i vostri desideri, amici single dell’Acquario. Con questa rinnovata voglia di impegnarvi e divertirvi, dovrebbe permettervi di iniziare qualcosa di nuovo con il cuore leggero e la voglia di darvi veramente da fare! Mettetevi in gioco, che questo periodo è veramente favorevole e non sempre capita.

Oroscopo Acquario, domani 7 aprile: lavoro

Sul lavoro, nel corso di questo mercoledì, sembra che possiate trovarvi ad affrontare una mole di lavoro eccessivamente pesante o impegnativa. Nulla di troppo difficile da portare a termine, ma sarà veramente elevata. La giornata potrebbe lasciarvi una notevole quantità di stanchezza sulle spalle.

Oroscopo Acquario, domani 7 aprile: fortuna

La fortuna continua ad esservi favorevole, cari amici nati sotto il segno dell’Acquario. Queste giornate vi vedono veramente come protagonisti assoluti del benessere, in ogni aspetto della vita.

Sta solo a voi decidere se e come se e come sfruttare la vostra dose di fortuna, ma ricordatevi che gli astri non sempre sono generosi ed è meglio non approfittarne eccessivamente.