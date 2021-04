Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Amici dei Gemelli, il favore delle stelle continua ad accompagnarvi anche nel corso di questo mercoledì soleggiato e luminoso! Dovreste sperimentare una rinnovata prontezza di spirito che vi farà affrontare le sfide con il cuore più leggero. Anche il vostro spirito dovrebbe essere giovato da questi movimenti positivi, riflettendosi sulla totalità delle vostre relazioni interpersonali!

Leggi l’oroscopo di domani 7 aprile per tutti i segni

Oroscopo Gemelli, domani 7 aprile: amore

Cari Gemelli impegnati in una relazione stabile, durante questo mercoledì raggiungerete un nuovo livello di intesa con il vostro partner! Dovreste riuscire a coniugare la parte emotiva che vi caratterizza a quella erotica che ogni tanto non riuscire ad incanalare come vorreste. Marte dovrebbe, inoltre, garantire a voi single del segno l’intraprendenza necessaria per concludere qualcosa.

Oroscopo Gemelli, domani 7 aprile: lavoro

La giornata lavorativa procede normalmente, senza sfide, problemi o emozioni positive e negative.

Se foste dei dipendenti, magari potreste storcere un po’ il naso per qualche incarico o mansione non proprio nelle vostre corde. Se, invece, foste in una posizione di rilievo potreste essere chiamati a prendere una decisione difficile entro la fine della settimana.

Oroscopo Gemelli, domani 7 aprile: fortuna

La fortuna non sembra dover rientrare nei vostri piani astrali per questo mercoledì 7, cari amici dei Gemelli. Non prendete questa cosa come negativa, perché nei momenti in cui manca la fortuna, non è detto che si accentui la cattiva sorte!

Significa semplicemente che le cose vanno già bene di per sé e non dovreste volervi affidare alla Dea bendata.