Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Avete attraversato una serie di giornate per lo più positive, cari amici nati sotto il segno del Leone, ma ora gli astri sembra che vi stiano per abbandonare. Le cose in questo mercoledì 7 non dovrebbero procedere negativamente, ma un’elevata dose di svogliatezza sembra volervi accompagnare nel corso di questa giornata.

Giove, in particolar modo, occupa una posizione veramente negativa, creando una serie di equivoci all’interno delle vostre relazioni affettive. Specialmente i rapporti familiari non sembrano essere alle stelle.

Leggi l’oroscopo di domani 7 aprile per tutti i segni

Oroscopo Leone, domani 7 aprile: amore

La vostra dolce metà, amici del Leone, sembra volervi regalare una buona dose di emozioni positive ed intense. Approfittatene e cercate di ricambiare al meglio delle vostre possibilità, ve ne sarà sicuramente grata! Alcune questioni familiari potrebbero annebbiare un po’ il vostro mercoledì, cercate di mantenere la calma che potreste essere la chiave risolutiva.

Oroscopo Leone, domani 7 aprile: lavoro

Sul lavoro qualche sfida sembra attendervi. Alcune di queste potrebbero configurarsi come più impegnative del solito, soprattutto verso la conclusione della settimana. Ma siete ben consapevoli delle vostre capacità e di dove potete arrivare, impegnarvi non è mai stato un problema per voi!

Oroscopo Leone, domani 7 aprile: fortuna

Una bella botta di fortuna potrebbe veramente servirvi in questa lunga giornata, e la Dea bendata sembra averne un po’ in serbo per voi.

Nulla di eccessivo, ma potrebbe essere la chiave per giungere alla conclusione di un qualche problema che vi attanaglierà la mente in giornata.