Oggi, Tomaso Trussardi ha compiuto 38 anni. Mentre si incammina verso la soglia dei 40, l’erede del marchio di moda può ritenersi soddisfatto dei risultati raggiunti nella vita, tra cui una famiglia numerosa e amorevole: a dimostrazione di ciò oggi la moglie Michelle Hunziker ha voluto fargli gli auguri in pompa magna sui social, mostrando il legame che c’è tra loro in tutta la sua freschezza e allegria.

Tomaso Trussardi: 38 anni, un impero, una moglie e due figlie

Tomaso Trussardi: una moglie, due figlie e 38 anni portati benissimo. Il giovane (ma un anno meno giovane) erede del marchio Trussardi oggi ha compiuto 38 anni e a ricordarglielo c’era la moglie Michelle, ancora stupenda 44enne, che ha filmato il momento in cui ha portato una rosa al marito cantandogli “Tanti Auguri” e canzonandolo, dicendo “38 anni, mi stai raggiungendo, eh!”.

Lui, sul terrazzo di casa in grembiule e assetto da chef, non ha fatto una piega ed ha colto l’occasione per una frase dai toni solenni: “Invecchiare è l’unico modo per non morire!”.

Come tutti coloro che stanno compiendo gli anni in questo momento, Tomaso Trussardi è costretto a festeggiamenti estremamente limitati e intimi: niente feste o ristoranti per lui, ma la tranquillità di un pranzo in casa.

Nelle stories successive infatti vediamo Trussardi mentre gusta una torta dall’aspetto festaiolo ed elaborato: è piuttosto facile pensare che sia stato lui stesso a prepararla, così come il resto del pasto, e che fosse per questo che nelle stories pubblicate dalla moglie portava un grembiule.

Tomaso Trussardi, chi è l’erede dell’impero della moda

Tommaso Trussardi è uno degli eredi della fortuna del marchio di moda Trussardi: la griffe del levriero italiano. Insieme a Gaia e Beatrice Trussardi, il marito di Michelle Hunziker porta avanti da anni l’attività di famiglia, di cui è amministratore delegato dal 2011.

Il grande impegno sul lavoro non ha comunque impedito a Tommaso Trussardi di dedicarsi alla famiglia: insieme a Michelle, con cui sta da 10 anni, ha cresciuto le figlie Sole e Celeste, nate nel 2013 e nel 2015.