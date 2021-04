In attesa della conferma o meno sull’identità di Olesya Rostova, nel pomeriggio di mercoledì 7 aprile è arrivata la dichiarazione dell’avvocato di Piera Maggio. Il legale della mamma di Denise Pipitone ha specificato di non aver rilasciato nessuna dichiarazione in merito all’esito degli esami sulla ventenne russa.

Denise Pipitone: parla il legale di Piera Maggio

Giacomo Frazzitta è stato chiaro, “Leggo sui social ricostruzioni fantasiose e mie presunte dichiarazioni. Ribadisco di essermi limitato a trasmettere alla Procura di Marsala l’esito della documentazione scientifica che mi è stata inviata ieri e di non avere fatto alcun anticipazione circa l’esito degli esami sulla ragazza che sarà reso noto nel corso della trasmissione di stasera sulla tv russa” queste le parole rilasciate all’Ansa.

L’avvocato di Piera Maggio che segue il caso della scomparsa di Denise Pipitone, specificando però di aver depositato presso la Procura di Messina la documentazione su Olesya Rostova. Si tratta dell’esito dei testi fatti su Olesya Rostova che l’avvocato ha ricevuto prima della messa in onda della trasmissione.

Il commento sulle indiscrezioni

Sempre Giacomo Frazzitta ha commentato tutte le indiscrezioni degli ultimi giorni, affidando le sue parole a Chi l’ha visto?

Frazzitta ha definito le dichiarazioni come fantasiose.

Durante il programma Ore 14, Milo Infante ha letto in diretta altre dichiarazioni del legale: “Interrompo l’inviata solo perché mi è arrivata una novità. Lo leggiamo insieme tanto sono poche righe. L’avvocato Giacomo Frazzitta ha rilasciato la seguente dichiarazione ‘Non ho mai rilasciato dichiarazioni a FanPage’. Quindi dice che non ha parlato con il portale”.

Ed ecco che nel programma di rai2 #ore14 l’avvocato di Piera Maggio smentisce di aver rilasciato dichiarazioni a fanpage. Sarebbe stata apprezzata la DECENZA di evitare di scrivere il falso.

Ecco il video: #denisepipitone https://t.co/BYFNr7PjsO pic.twitter.com/vcyxFcQGCu — bess (@besstweett) April 7, 2021

Olesya Rostova e Denise Pipitone: cosa sappiamo

La puntata è stata registrata nella giornata di martedì 6 aprile e trasmessa il 7.

Dalle anticipazioni trasmesse da Pomeriggio 5, si sa che la famiglia presente in studio non è legata ad Olesya Rostova. Nel corso della trasmissione sono state anche mostrate alcune attività della giovane russa, sulla quale c’è il sospetto che si tratti di un’attrice.

Mancherebbe solo l’esito del legame con un’altra ragazza, una certa Anastasia che potrebbe essere una sorella di Olesya. Sulla vicenda della Rostova ci sarebbero al momento troppe coincidenze e dubbi. Tra questi c’è anche una foto postata dalla presunta sorella con il conduttore del programma.

Occorrerà dunque attendere l’esito degli esami, aumenta però la polemica sul metodo adottato dal programma.

Approfondisci:

Denise Pipitone, Pomeriggio 5 trasmette parte del programma russo. Olesya viene ipnotizzata