Isola dei Famosi, polemica dopo le parole di Awed su Fariba Tehrani: pioggia di critiche sui social

L’Isola dei Famosi sembra essere un vero e proprio calderone dal quale iniziano a fuoriuscire tante novità e tante dinamiche succulente per gli amanti dei reality. Sebbene bisognerà attendere lunedì prossimo per una nuova puntata dal momento che quella prevista per domani 8 aprile è saltata a causa di Supervivientes, tanti sembra saranno gli argomenti “ostici” da trattare in studio tra cui il caso “Awed”: è polemica sui social per alcune sue presunte esternazioni sulla madre di Giulia Salemi, Fariba.

Isola dei Famosi: scoppia il caso “Awed”

Se qualcuno sorvola sul contenuto altri non sorvolano sul tipo di commento che sembra non aver fatto propriamente breccia nel cuore di nessuno anzi, ne è uscito condannato sotto plurimi fronti.

Al centro dell’attenzione c’è il naufrago Awed che già non avrebbe avuto vita facile alle Honduras dopo l’affaire “Vera Gemma”, costatogli l’esclusione per giorni dal gruppo e un’accesa lite sotto i riflettori. Ora però Awed che è seguitissimo suo social proprio su questi avrebbe trovato numerosi dissensi da parte di utenti che non hanno gradito alcune sue esternazioni su Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi.

Il commento di Awed su Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi

In particolare sarebbe stato condannato un episodio che ha visto al centro della telecamera Awed a colloquio con Andrea Cerioli mentre gli parlava apertamente di Fariba che, in quel momento, si stava togliendo il reggiseno: “Sta sempre con le tett* di fuori“, avrebbe commentato Awed a Cerioli.

La madre della Salemi si stava spogliando per lavarsi, dando poi le spalle ad Awed che avrebbe rincarato la dose: “Comunque l’ormone a zero. L’altra volta era a fianco a me nuda con il seno di fuori, ho aperto un occhio, l’ho chiuso e mi sono girato dall’altra parte – sempre Awed a Cerioli – In altri tempi sarei stato lì a fissarglielo“.

Uscite che non sono particolarmente piaciute al pubblico e che hanno scatenato numerose polemiche portando qualcuno, nei casi più estremi, a chiedere la sua squalifica dal gioco.