Mercoledì 7 aprile 2021 alle 19 si terrà un’altra estrazione del Million Day. Il gioco, che finora ha reso milionari più di 150 fortunati giocatori, riparte con la caccia al milione di euro messo in palio.

Million Day: le vincite

Da quando il Million Day ha fatto il suo esordio nelle lotterie nazionali ha appassionato molti giocatori italiani, diventando uno dei più seguiti nella nostra nazione insieme alle lotterie classiche del Lotto e del SuperEnalotto. Il gioco è semplice ed intuitivo essendo composto, come una comune lotteria, dall’estrazione di una cinquina vincente in una urna che contiene numeri dall’ 1 al 55.

Fino ad oggi sono più di 150 i giocatori che hanno centrato la combinazione vincente, andandosi ad aggiudicare la somma di 1 milione di euro. I vincitori non sono mancati nemmeno quest’anno: sono stati ben 13 i giocatori capaci di vincere il milione di euro messo in palio. L’ultima vincita in ordine cronologico se l’è aggiudicata un giocatore di Catania, in Sicilia, che con una singola schedina giocata con 1 euro ha indovinato tutti e 5 i numeri estratti, entrando nel ricco elenco dei vincitori.

Million Day: le ultime estrazioni

Nelle estrazioni che si sono tenute nei giorni passati non compaiono giocatori abili ad aggiudicarsi la cifra più alta del montepremi ma il gioco ha saputo comunque regalare soddisfazioni ai tanti affezionati.

Vediamo quali sono state le ultime combinazioni estratte dall’urna del Million Day:

LUNEDÌ 5 APRILE 2021 7 30 41 50 54 DOMENICA 4 APRILE 2021 1 3 10 18 21 SABATO 3 APRILE 2021 15 21 23 24 25 VENERDÌ 2 APRILE 2021 1 2 3 8 20 GIOVEDÌ 1 APRILE 2021 1 33 38 39 42 MERCOLEDÌ 31 MARZO 2021 16 25 28 33 38 MARTEDÌ 30 MARZO 2021 21 30 43 49 51 LUNEDÌ 29 MARZO 2021 9 18 23 33 51 DOMENICA 28 MARZO 2021 12 17 24 35 51 SABATO 27 MARZO 2021 13 16 27 30 48 Le ultime estrazioni dei concorsi del Million Day.

Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone The Social Post ricorda che è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16.