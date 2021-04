Olesya Rostova non è Denise Pipitone. Si spengono di nuovo le speranze di ritrovare la ragazzina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo.

Nel pomeriggio di mercoledì tante le anticipazioni che hanno lasciato l’Italia col fiato sospeso, soprattutto dopo la smentita dell’avvocato della famiglia Pipitone sulle ipotetiche dichiarazioni effettuate. Durante il programma russo Lasciali Parlare, è emersa la verità su Olesya Rostova, ma non sarbbe nemmeno chi si credeva fosse.

Denise Pipitone non è Olesya Rostova

Ora è ufficiale, la 20enne russa la cui storia era così vicina a quella di Denise Pipitone non è lei.

L’esame sul sangue della giovane ha dato esito negativo.

In collegamento con il programma russo, si legge su Palermo Live, l’avvocato Giacomo Frazzita che con tono durissimo ha chiesto: “Avete voluto fare lo show? Bene, diteci il gruppo sanguigno e vi diremo se corrisponde. Olesya, intervieni tu, rispondimi e mettiamo fine a ciò”. A quel punto l’esito gli è stato trasmesso privatamente e lì l’amara verità: “Non è il gruppo sanguigno di Denise, siamo veramente dispiaciuti di questa cosa. In ogni caso, se vuoi venirci a trovare in Sicilia, ti aspettiamo“.

Su quotidiano. net si legge invece: “Siamo veramente dispiaciuti che il gruppo sanguigno di Olesya non sia quello di Denise.

Era un passaggio fondamentale da fare. – ha commentato il legale- Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di Denise e Olesya, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno di Olesya è diverso da quello di Denise. Oggi abbiamo, in ogni caso ritenuto corretto trasmettere nota alla Procura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti“.

Chi è Olesya Rostova?

Nel corso della tramissione, come già anticipato da Pomeriggio 5 è emerso che Olesya Rostova non è neanche legata all’altra famiglia presente in studio.

Pare però essere stata confermata l’ipotesi che vedeva una sorella per Olesya di nome Anastasia. La donna infatti si era immortalata in uno scatto con il conduttore del programma. Un’informazione questa, tenuta nascosta, come quella della voglia che Olesya ha sulla pancia e che Denise non aveva.

